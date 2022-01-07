Сливочное пиво Гарри Поттера – рецепты для детей и взрослых

Сливочное, потому что готовится с маслом, а не сливками – это пиво для взрослых. Для детского пива нужны мороженое, ириски и сироп для украшения

Рецепты сливочного пива Гарри Поттера / Фото: Коллаж: Сегодня

Так часто бывает, когда фильм приобретает всемирную популярность и все съестное, что там показывают, становится таким же востребованным.

Так случилось с печеньем дальгона из "Игры в кальмара", таким стало и сливочное пиво из серии книг о Гарри Поттере.

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Что касается "взрослого" пива, то Джоан Роулинг в свое время говорила, что придумала его. Хотя есть версия, что подобный напиток, на основе эля, очень уважали в Англии, в эпоху Тюдоров, а именно в 16-ом веке.

Для детей автор рецепта differents_recipes предлагает приготовить напиток из мороженого и ирисок.

Напиток для взрослых отshoni_bachi_uu готовится на пиве. Понятно, если есть эль, то будет вкуснее.

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Пиво Гарри Поттера для детей

Пиво Гарри Поттера для детей / Фото: instagram.com/differents_recipes/

Ингредиенты (на 1 стакан):

Сливки 33% – 30 мл

Пломбир – 70-100 г

Газировка – 1/2 стакана

Корица, кардамон – 0,5 ч. л.

Ириски – 9-10 шт.

Взбитые сливки, сироп – для украшения

Как приготовить:

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В сотейник вылить сливки, добавить ириски, корицу, кардамон. На маленьком огне довести смесь до густой консистенции. Немного охладить. Соединить с мороженым и смешать с помощью блендера. Половину стакана наполнить пивом, добавить слегка охлажденную газировку и перемешать. Украсить взбитыми сливками и сиропом.

Пиво Гарри Поттера для взрослых

Пиво Гарри Поттера для взрослых / Фото: www.tablespoon.com

Ингредиенты (на 1 стакан):

Светлое или нефильтрованное пиво – 0,5 л

Желток – 2 шт.

Сахар – 60 г

Сливочное масло – 1 ст. л.

Мускатный орех, молотый сухой имбирь, молотая гвоздика – по щепотке

Как приготовить: