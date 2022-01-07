Сливочное пиво Гарри Поттера – рецепты для детей и взрослых

Так часто бывает, когда фильм приобретает всемирную популярность и все съестное, что там показывают, становится таким же востребованным.
Так случилось с печеньем дальгона из "Игры в кальмара", таким стало и сливочное пиво из серии книг о Гарри Поттере.
Что касается "взрослого" пива, то Джоан Роулинг в свое время говорила, что придумала его. Хотя есть версия, что подобный напиток, на основе эля, очень уважали в Англии, в эпоху Тюдоров, а именно в 16-ом веке.
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Для детей автор рецепта differents_recipes предлагает приготовить напиток из мороженого и ирисок.
Напиток для взрослых отshoni_bachi_uu готовится на пиве. Понятно, если есть эль, то будет вкуснее.
Пиво Гарри Поттера для детей
Ингредиенты (на 1 стакан):
- Сливки 33% – 30 мл
- Пломбир – 70-100 г
- Газировка – 1/2 стакана
- Корица, кардамон – 0,5 ч. л.
- Ириски – 9-10 шт.
- Взбитые сливки, сироп – для украшения
Как приготовить:
- В сотейник вылить сливки, добавить ириски, корицу, кардамон. На маленьком огне довести смесь до густой консистенции. Немного охладить.
- Соединить с мороженым и смешать с помощью блендера.
- Половину стакана наполнить пивом, добавить слегка охлажденную газировку и перемешать.
- Украсить взбитыми сливками и сиропом.
Пиво Гарри Поттера для взрослых
Ингредиенты (на 1 стакан):
- Светлое или нефильтрованное пиво – 0,5 л
- Желток – 2 шт.
- Сахар – 60 г
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Мускатный орех, молотый сухой имбирь, молотая гвоздика – по щепотке
Как приготовить:
- Вылить пиво в кастрюлю и добавить специи. Разогреть, чтобы смесь стала теплой.
- Хорошо взбить желтки с сахаром и добавить их в нагретое пиво со специями, постоянно помешивая, до загустения.
- Снять с огня, добавить масло, слегка взбить миксером и вылить в бокал.
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