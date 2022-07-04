Сливочный суп, как в детстве – рецепт с грибами и сухариками (фото)

В детском саду молочный на завтрак, на обед или ужин дома – суп со сливками. В наш обиход первые блюда с добавлением молока или сливок пришли из Франции.
Понятно, что несколько десятков лет тому назад все ингредиенты для таких супов измельчались картофелемялкой. Сегодня удобнее использовать блендер.
В рецепте со страницы lets_c.o.o.k присутствуют 200 миллилитров сливок на два литра супа. Корректируйте количество молочного ингредиента по вкусу.
Сливочный суп с грибами
Ингредиенты на два литра:
- шампиньоны – 10 шт.;
- картошка – 5 шт.;
- лук, морковь – по 1 шт.;
- масло растительное;
- соль, перец;
- сливки 20% – 200 мл.
Для сухариков:
- хлеб белый
- соль, сухие травы, масло сливочное.
Как приготовить:
- Нарезанные лук и морковь пассеровать на растительном масле. Добавить нарезанный картофель. Посолить, поперчить. Влить 1,3 литра воды.
- После закипания варить 15 минут, до готовности картошки.
- Шампиньоны мелко нарезать и жарить до полного выпаривания жидкости.
- Овощной бульон пюрировать в блендере.
- Добавить грибы и сливки, готовить нескольких минут.
- Хлеб нарезать на кубики. Посолить, добавить сухие травы. Подсушить в духовке.
- Подавать сливочный суп с зеленью и сухариками.
В Хорватии достаточно часто готовят суп с грибами. Еще добавляют бекон.