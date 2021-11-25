Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Слоеные пироги на день рождения – готовятся быстро, получаются вкусно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 ноября, 11:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Их можно сделать и привычной формы, и в виде венка или косы. В этой подборке в качестве начинки – сыр, творог, ветчина и отварная курица
Слоеные пироги на день рождения
Слоеные пироги на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

А почему бы и нет? Почему не продемонстрировать свое мастерство, гостеприимство и приготовить пироги на день рождения.

Пироги из слоеного теста готовятся очень легко и быстро, теста в них, понятно, немного. А вот сочной и ароматной начинки достаточно.

Реклама

Для пирога от фудблогера zarychanska, кроме твердого сыра, нужен творог. Интересное решение пирога с ветчиной от grodno_mk – он запекается в виде венка.

Рецепт от gotovim_vkusno_doma_7292 требует наличия отварного куриного филе.

Слоеный пирог с курицей

Слоеный пирог с курицей
Слоеный пирог с курицей / Фото: instagram.com/gotovim_vkusno_doma_7292/

Реклама

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного бездрожжевого теста;
  • 250 г отварного куриного филе;
  • по 150 г твердого сыра, лука;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • соль, перец, зелень – по вкусу;
  • яйцо;
  • белый кунжут.

Как приготовить:

  1. Тесто разморозить при комнатной температуре. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости.
  2. Сыр натереть на крупной терке, вареную курицу разобрать на волокна.
  3. Смешать курицу, лук, сыр, добавить зелень, соль, перец и перемешать.
  4. Тесто раскатать в прямоугольник. Выложить в середину начинку.
  5. Свободные края теста нарезать косыми полосками шириной 1-1,5 сантиметра. Начиная сверху, завернуть полоски на начинку, поочередно справа, затем слева. То есть заплести косу.
  6. Смазать пирог яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в разогретой до 180-190 градусов духовке 25-30 минут до золотистого цвета.

Читайте также:

Реклама

Пирог-венок с ветчиной и сыром

Пирог-венок с ветчиной и сыром
Пирог-венок с ветчиной и сыром / Фото: instagram.com/grodno_mk/

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста;
  • 500 г ветчины;
  • 150 г твердого сыра;
  • 2 яйца;
  • свежая зелень;
  • черный молотый перец;
  • кунжут.

Как приготовить:⠀

  1. Тесто раскатать и нарезать на треугольники. Выложить их на смазанный маслом противень, расположив по кругу.
  2. Сверху разложить ломтики ветчины, затем тертый сыр, измельченные отваренные яйца и снова сыр.
  3. Края теста завернуть внутрь, каждый кончик защипнуть. Пирог смазать смесью из молока и желтка, посыпать кунжутом.
  4. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
  5. При подаче посыпать пирог мелко нарезанной зеленью.


Читайте также:

Слоеный пирог с твердым сыром

Слоеный пирог с твердым сыром
Слоеный пирог с твердым сыром / Фото: instagram.com/zarychanska/

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста;
  • 200 г твердого сыра;
  • 400 г творога 5-9%;
  • сушеные или свежие укроп или базилик;
  • яйцо;
  • кунжут, соль;
  • масло сливочное или растительное.

Как приготовить:

  1. Натереть сыр на крупной терке. Размороженное слоеное тесто раскатать в большой прямоугольник, не слишком тонко. Выложить творог, укроп, соль. Щедро посыпать все сыром.
  2. Скрутить тесто в рулет и разрезать на равные части. Выложить в смазанную сливочным маслом форму, смазать пирог яйцом и посыпать кунжутом.
  3. Запекать в разогретой до 170 градусов духовке около 25 минут.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять