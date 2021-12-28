Слоеный салат "Марсель" – интересное сочетание курицы, чернослива и моркови по-корейски

Еще нужны сыр и грецкие орехи. Заправляется салат или майонезом, или натуральным йогуртом с добавлением горчицы и сока лимона. Важно – дать "Марселю" настояться в холодильнике

Слоеный салат "Марсель" / Фото: instagram.com/cooking_kate

Продолжаем находить и делиться интересными салатами на Новый год.

Так было с "Машеровским", он тоже готовится с курицей, но с маринованными опятами. А вот "Марселю" нужно немного моркови по-корейски и чернослива.

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Или много, это все зависит от предпочтений.

Вероятно, поэтому в рецепте от cooking_kate нет конкретного количества ингредиентов. Их нужно рассчитывать по своему вкусу и размеру сервировочной тарелки.

Салат "Марсель"

Ингредиенты:

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морковь по-корейски;

грецкие орехи;

куриная грудка отварная;

чернослив;

яйца;

сыр твердый.

Как приготовить: