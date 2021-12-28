Слоеный салат "Марсель" – интересное сочетание курицы, чернослива и моркови по-корейски

Слоеный салат "Марсель" / Фото: instagram.com/cooking_kate
Продолжаем находить и делиться интересными салатами на Новый год.
Так было с "Машеровским", он тоже готовится с курицей, но с маринованными опятами. А вот "Марселю" нужно немного моркови по-корейски и чернослива.
Или много, это все зависит от предпочтений.
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Вероятно, поэтому в рецепте от cooking_kate нет конкретного количества ингредиентов. Их нужно рассчитывать по своему вкусу и размеру сервировочной тарелки.
Салат "Марсель"
Ингредиенты:
- морковь по-корейски;
- грецкие орехи;
- куриная грудка отварная;
- чернослив;
- яйца;
- сыр твердый.
Как приготовить:
- Курицу и яйца нарезать мелким кубиком. Сыр, орехи натереть на мелкой терке. Чернослив предварительно промыть в горячей воде.
- Формировать салат слоями: грудка, слой майонеза.
- Затем – нарезанный чернослив, морковь по-корейски с грецким орехом. Далее – яйца, смешанные с майонезом.
- Сверху салат обильно обсыпать тертым сыром и украсить орехами.
- Дать настояться в холодильнике несколько часов.
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