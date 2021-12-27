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Слойки-кнопочки с сосисками – обязательно понравятся и детям, и взрослым

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
27 декабря, 17:40
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Тесто нужно нарезать на небольшие квадраты, в них сделать отверстия для сосисок. Выпекаются не дольше 20 минут, подавать можно как самостоятельное блюдо
Слойки-кнопочки с сосисками
Слойки-кнопочки с сосисками / Фото: instagram.com/iamcookru/

Сосиски, качественные сосиски, можно есть просто так, а можно использовать в самых разных блюдах. Они способны превратить самое обычное во что-то интересное.

Как получилось и с этими милыми слойкам-кнопочками. В квадраты из слоеного теста кладется кружочек сосиски, все это смазывается яйцом и быстро запекается.

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Рецепт взят со страницы iamcookru.

Слойки-кнопочки с сосисками

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное пресное – 300 г
  • Сосиски – 300 г
  • Яйцо С1 – 1 шт.
  • Мука – при необходимости

Как готовить:

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  1. Тесто порезать квадратами 3x3 см. Вырезать по центру каждого квадрата отверстия для сосиски. Центр кружка наколоть вилкой.
  2. Смазать тесто взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут.

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Ирина Маслова
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