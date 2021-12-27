Слойки-кнопочки с сосисками – обязательно понравятся и детям, и взрослым

Слойки-кнопочки с сосисками / Фото: instagram.com/iamcookru/
Сосиски, качественные сосиски, можно есть просто так, а можно использовать в самых разных блюдах. Они способны превратить самое обычное во что-то интересное.
Как получилось и с этими милыми слойкам-кнопочками. В квадраты из слоеного теста кладется кружочек сосиски, все это смазывается яйцом и быстро запекается.
Рецепт взят со страницы iamcookru.
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Слойки-кнопочки с сосисками
Ингредиенты:
- Тесто слоеное пресное – 300 г
- Сосиски – 300 г
- Яйцо С1 – 1 шт.
- Мука – при необходимости
Как готовить:
- Тесто порезать квадратами 3x3 см. Вырезать по центру каждого квадрата отверстия для сосиски. Центр кружка наколоть вилкой.
- Смазать тесто взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут.
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