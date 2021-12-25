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Слойки "Наполеон" – когда нужно что-то быстрое и вкусное к чаю

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
25 декабря, 16:29
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За счет того, что между слоями есть крошка из сливочного масла и сахара, пирожные становятся очень сочными. Формируются в виде пирога, потом режутся на порции и запекаются
Слойки "Наполеон"
Слойки "Наполеон" / Фото: instagram.com/xseeniafood

Чтобы не происходило со слоеным тестом, это всегда беспроигрышно. Выпечка в любом случае получится.

Мы вспоминали "Слоеные язычки", знакомые многим из детства.

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Теперь вариация классического "Наполеона" в виде пирожных. По совету xseeniafoodмуку нужно просеять несколько раз.

Слойки "Наполеон"

Ингредиенты для первого слоя:

  • 500 г муки;
  • 250 мл кефира;
  • 250 г сливочного масла;
  • щепотка соли.

Для второго слоя (крошки):

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  • 120 г сахара;
  • по 150 г муки, сливочного масла;
  • ванильный сахар – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Соединить муку с натертым маслом, солью, кефиром, перемешать. Собрать в шар, накрыть пленкой и отправить в холодильник на 1,5 часа.
  2. Для крошки натереть сливочное масло, соединить с мукой, сахаром и ванилином и перетереть в крошку. Накрыть пленкой, отправить в холодильник на 30 минут.
  3. Тесто разделить на шесть коржей и раскатать каждый в форме прямоугольника толщиной 5-6 мм. Один из коржей раскатать чуть большего размера, он будет накрывать будущие слойки.
  4. Первый корж выложить на пергамент, посыпать крошкой. И так со всеми коржами.
  5. Самый большой корж положить сверху, чтобы полностью закрыть края. Поправить края лопаткой и разрезать тесто на 12 частей.
  6. Выложить на застеленный противень на расстоянии друг от друга.
  7. Выпекать 35-40 минут в разогретой до 180 градусах духовке.

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Ирина Маслова
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