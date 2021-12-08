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Сметанная лепешка из детства – 100 граммов золотисто-ароматного удовольствия

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
8 декабря, 10:30
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Именно с таким весом они продавались в советских столовых и буфетах. Кроме красивого цвета, на ней обязательно должны быть проколы по всей лицевой поверхности. Сделать их можно зубочисткой
Сметанные лепешки
Сметанные лепешки / Фото: instagram.com/sladkaya_vupechka

В то время самой популярной выпечкой круглой формы в буфетах и столовых были нежные молочные коржики и сметанные лепешки.

Отличительная черта и золотые правила ГОСТа – это 100 граммов веса, не менее 14 сантиметров в диаметре и интенсивный золотисто-коричневый цвет.

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Еще одна особенность – это характерные проколы на "лице" лепешки, их можно сделать с помощью зубочистки.

Тесто должно расстояться не менее 40 минут перед формовкой и выпеканием.

Автор рецепта sladkaya_vupechka утверждает, что из этого количества ингредиентов получится 8 лепешек.

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Сметанная лепешка

Ингредиенты для опары:

  • Вода – 140 мл
  • Мука – 180 г + по надобности
  • Дрожжи прессованные – 20 г или сухие – 7 г

Для теста:

  • Вся опара
  • Мука – 320 г
  • Сахар – 75 г
  • Соль – 5 г
  • Масло сливочное – 75 г
  • Сметана – 100 г

Как приготовить:⠀

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  1. Для опары в слегка теплой воде растворить дрожжи, всыпать просеянную муку, размешать. Затянуть пленкой, оставить в теплом месте. Опара поднимется, а затем начнет оседать, это говорит о ее зрелости и готовности.
  2. Для теста просеять муку, добавить соль, сахар, мягкое сливочное масло, сметану. Все нужно растереть в крошку.
  3. Добавить опару, все смешать в однородную массу, тесто получится плотным.
  4. После замеса миску с тестом затянуть пленкой и оставить на 30 минут.
  5. Вымесить в течение 10 минут до гладкости и эластичности. Тесто положить в миску, затянуть пленкой, дать подняться в два-три раза и разделить на 8 равных частей.
  6. Каждую часть округлить, накрыть пленкой, оставить на 10 минут.
  7. Далее каждый шарик раскатать в круглую лепешку диаметром 14 см, толщиной 1 см.
  8. Переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, накрыть пленкой, дать хорошо подойти. Сделать на лепешках проколы зубочисткой.
  9. Смазать взбитым желтком, дать смазке подсохнуть. Выпекать при 180 градусах около 20 минут до интенсивного золотисто-коричневого цвета.

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Ирина Маслова
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