Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Сочники с нежным творогом – простой рецепт выпечки с ванильным ароматом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 ноября, 08:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Творог для этих сочников понадобится 9%, его не нужно тщательно перетирать, как для сырников. Когда соедините ингредиенты для начинки, не перемешивайте, а отправьте на некоторое время в холодильник
Сочники - пошаговый рецепт
Сочники - пошаговый рецепт / Фото: instagram.com/dudnikinna18/

Все, где есть творог, вкусно безусловно. Десерты и выпечка с ним никогда не устареет. Как, пожалуй, будут актуальны сочники. Это слегка песочное тесто, но все же не сухое со сладким творогом внутри и ванильным ароматом, в гастрономическом мире пребывает больше 30 лет.

В те времена их даже включали в обязательное меню в детских садах, как полезную выпечку.

Реклама

Ингредиенты для начинки в сочниках от украинского фудблогера dudnikinna18 она рекомендует соединить и убрать в холодильник. Тщательно все это перемешивается перед формированием сочников.

Сочники

Ингредиентыдля теста:

  • 75 г мягкого сливочного масла;
  • 90 г сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 1 яйцо (С1);
  • 100 г сметаны(20%);
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 300 г просеянной муки.

Для начинки:

Реклама
  • 250-300 г творога(9%);
  • 50 г сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 1 яйцо (белок в начинку, желток для смазывания).

Как приготовить:

  1. Лопаткой перемешать масло, сахар, ванильный сахар, соль. Добавить яйцо, перемешать до однородности.
  2. Добавить сметану и перемешать до растворения сахара.
  3. Добавить одну часть муки с разрыхлителем. Перемешать. Добавить другую част. Оставить немного муки для вымешивания на столе.
  4. Когда тесто в емкости собралось в ком, вымесить на столе. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.
  5. Тесто накрыть бумажным полотенцем, дать 5 минут отдохнуть.
  6. Для начинки творог размять вилкой, добавить сахар, ванильный сахар, белок. Убрать в холодильник. Перемешать перед использованием.
  7. Раскатать тесто толщиной примерно 4 мм, вырезать круги. Круги выложить на застеленный противень нижней стороной вверх.
  8. Начинку перемешать, выложить по 1 ч. л. на тесто, сформировать сочники. На сгибе защипать края. Смазать желтком, слегка разведенным с водой.
  9. Выпекать при 180 градусах 22-25 минут.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять