Сочники с нежным творогом – простой рецепт выпечки с ванильным ароматом

Все, где есть творог, вкусно безусловно. Десерты и выпечка с ним никогда не устареет. Как, пожалуй, будут актуальны сочники. Это слегка песочное тесто, но все же не сухое со сладким творогом внутри и ванильным ароматом, в гастрономическом мире пребывает больше 30 лет.
В те времена их даже включали в обязательное меню в детских садах, как полезную выпечку.
Ингредиенты для начинки в сочниках от украинского фудблогера dudnikinna18 она рекомендует соединить и убрать в холодильник. Тщательно все это перемешивается перед формированием сочников.
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Сочники
Ингредиентыдля теста:
- 75 г мягкого сливочного масла;
- 90 г сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- 1 яйцо (С1);
- 100 г сметаны(20%);
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 300 г просеянной муки.
Для начинки:
- 250-300 г творога(9%);
- 50 г сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- 1 яйцо (белок в начинку, желток для смазывания).
Как приготовить:
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- Лопаткой перемешать масло, сахар, ванильный сахар, соль. Добавить яйцо, перемешать до однородности.
- Добавить сметану и перемешать до растворения сахара.
- Добавить одну часть муки с разрыхлителем. Перемешать. Добавить другую част. Оставить немного муки для вымешивания на столе.
- Когда тесто в емкости собралось в ком, вымесить на столе. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.
- Тесто накрыть бумажным полотенцем, дать 5 минут отдохнуть.
- Для начинки творог размять вилкой, добавить сахар, ванильный сахар, белок. Убрать в холодильник. Перемешать перед использованием.
- Раскатать тесто толщиной примерно 4 мм, вырезать круги. Круги выложить на застеленный противень нижней стороной вверх.
- Начинку перемешать, выложить по 1 ч. л. на тесто, сформировать сочники. На сгибе защипать края. Смазать желтком, слегка разведенным с водой.
- Выпекать при 180 градусах 22-25 минут.