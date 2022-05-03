Сочное, мягкое и слоистое – рецепт простого печенья из детства

В чем прелесть домашней выпечки из детства? Во-первых, использовались очень неожиданные ингредиенты, но результат всегда удивлял. Это касается, к примеру, пирогов на киселе.
Во-вторых, все подобные рецепты настолько просты, что справиться с ними можно было очень быстро и даже неподготовленным людям.
Собственно, это слоеное печенье тому доказательство. Масло комнатной температуры перетрется с сухими ингредиентами, а это значит, что выпечка будет слегка рассыпчатой.
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Сметана сделает ее сочной и слоистой. Для аромата добавьте немного цедры лимона и ванильный сахар.
На канале Очень Вкусно! уверяют, что после этого печенья вам не захочется магазинной выпечки.
Печенье из детства на сметане
Ингредиенты:
- мука – 320 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- щепотка соли;
- ванилин, цедра лимона;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- яйцо – 2 шт.
- сливочное мало и сметана – по 100 г.
Рецепт легендарных запорожских бубликов, которые тоже многие помнят из детства, найдете здесь.
Как приготовить:
- Смешать все сухие ингредиенты, перемешать венчиком. Добавить нарезанное масло и перетереть в крошку.
- Вбить яйцо, добавить сметану, цедру лимона и замесить тесто. Дать отдохнуть 10-15 минут.
- Раскатать тесто толщиной до одного сантиметра, смазать взбитым яйцом и посыпать сахаром. Нарезать на порции.
- Выпекать на застеленном пергаментом листе при температуре 180 градусов 25 минут.
- Украсить сахарной пудрой.
Подробней об этом вкусном печенье смотрите в видео.
И еще одно красивое печенье из прошлого – "Хризантемы" – стоит обязательно испечь. Как это сделать, читайте в этом материале.