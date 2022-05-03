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Сочное, мягкое и слоистое – рецепт простого печенья из детства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 мая, 09:35
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Красивее оно будет, если нарезать тесто рифленым ножом. Еще теплое украсьте печенье сахарной пудрой и корицей
Печенье на сметане - рецепт из детства
Печенье на сметане - рецепт из детства / Фото: Очень Вкусно!

В чем прелесть домашней выпечки из детства? Во-первых, использовались очень неожиданные ингредиенты, но результат всегда удивлял. Это касается, к примеру, пирогов на киселе.

Во-вторых, все подобные рецепты настолько просты, что справиться с ними можно было очень быстро и даже неподготовленным людям.

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Собственно, это слоеное печенье тому доказательство. Масло комнатной температуры перетрется с сухими ингредиентами, а это значит, что выпечка будет слегка рассыпчатой.

Сметана сделает ее сочной и слоистой. Для аромата добавьте немного цедры лимона и ванильный сахар.

На канале Очень Вкусно! уверяют, что после этого печенья вам не захочется магазинной выпечки.

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Печенье из детства на сметане

Печенье из детства на сметане
Печенье из детства на сметане / Фото: Очень Вкусно!

Ингредиенты:

  • мука – 320 г;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • щепотка соли;
  • ванилин, цедра лимона;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • яйцо – 2 шт.
  • сливочное мало и сметана – по 100 г.

Рецепт легендарных запорожских бубликов, которые тоже многие помнят из детства, найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Смешать все сухие ингредиенты, перемешать венчиком. Добавить нарезанное масло и перетереть в крошку.
  2. Вбить яйцо, добавить сметану, цедру лимона и замесить тесто. Дать отдохнуть 10-15 минут.
  3. Раскатать тесто толщиной до одного сантиметра, смазать взбитым яйцом и посыпать сахаром. Нарезать на порции.
  4. Выпекать на застеленном пергаментом листе при температуре 180 градусов 25 минут.
  5. Украсить сахарной пудрой.

Подробней об этом вкусном печенье смотрите в видео.

И еще одно красивое печенье из прошлого – "Хризантемы" – стоит обязательно испечь. Как это сделать, читайте в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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