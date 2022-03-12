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Сочное яблочное печенье без яиц – как приготовить и рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 марта, 08:16
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Вместе с мукой в тесто добавляется манка. Муку, кстати, можно заменить овсянкой быстрого приготовления. Еще нужен лимонный сок, он не даст яблокам потемнеть
Яблочное печенье без яиц
Яблочное печенье без яиц / Фото: Домашняя еда

Это один из самых простых способов вкусно использовать яблоки. Проще разве что яблоки по-киевски, которые запекаются со сметаной.

Это печенье получается влажным и нежным, вместо сахара используем изюм. Можно дополнить его небольшим количеством орехов.

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Если не хочется использовать муку, возьмите овсяные хлопья.

Яблочное печенье без яиц

Ингредиенты:

  • 200 г тертого яблока;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • 80 г манной крупы;
  • 100 г изюма;
  • 50 г растительного масла;
  • 130 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Как сделать яблочный кекс на овсянке за 10 минут – читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Яблоки очистить, натереть крупно. Добавить лимонный сок и манку, перемешать.
  2. Добавить изюм, перемешать. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на один час.
  3. Добавить муку, разрыхлитель и растительное масло, перемешать.
  4. Противень застелить пергаментом, распределить массу толщиной в 1 см. Разрезать на порции.
  5. Выпекать 30-40 минут при 180 градусах.

Как правильно замесить тесто – смотрите в видео.

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Ирина Маслова
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