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СЕГОДНЯ Еда

Сочные и хрустящие одновременно – как приготовить главные слойки Баварии

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 мая, 16:40
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Если конкретней, то города Кульмбаха. Именно там была придумана эта закуска, удачное блюдо для пикника или сытный обед
Кульмбахерские слойки с фаршем
Кульмбахерские слойки с фаршем / Фото: www.ichkoche.at

Современная немецкая кухня в большей своей части быстрая и удобная, выпечка преобладает. Об интересном сэндвиче "Крепкий Макс" мы подробно рассказывали, теперь узнаем о гордости Баварии – кульмбахерских слойках-улитках.

В Баварии их продают в виде полуфабрикатов и предлагают в местных кафе в качестве закуски для вкуснейшего местного пива.

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На сайте essenrezept.de предлагают использовать ветчину и бекон, можно взять мясной фарш, желательно, чтобы была часть свиного. Для его сочности добавьте немного молока.

Перед финалом запекания на улитки размещается тертый твердый сыр. Используйте готовое слоеное тесто.

Кульмбахерские слойки

Кульмбахерские слойки
Кульмбахерские слойки

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Ингредиенты:

  • 500 г бездрожжевого слоеного теста;
  • 400 г мясного фарша;
  • зеленый лук, укроп, петрушка;
  • 50 г молока;
  • 150 г сыра;
  • яйцо;
  • соль и специи – по вкусу.

Здесь узнаете, как приготовить пряную сосиску карривурст, знаменитый фастфуд Германии.

Как приготовить:

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  1. Зелень нарезать мелко.
  2. Фарш обжарить, добавить зелень, соль и перец. Можно добавить также любимые специи, зубчик раздавленного чеснока.
  3. Тесто раскатать, чтобы получилось два тонких пласта. Один пласт смазать взбитым яйцом. Накрыть вторым пластом и выложить начинку, оставив по краям по 1 см. Свернуть рулетом.
  4. Нарезать на порции и переложить на застеленный противень. Смазать яйцом и выпекать 25-30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Сыр натереть крупно.
  5. За 5-7 минут до готовности посыпать слойки сыром, запекать несколько минут.

Рецепт настоящих немецких клецек, удачного гарнира, читайте в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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