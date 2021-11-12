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Брауни из 3 ингредиентов – так просто вы его еще не готовили

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 ноября, 18:01
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Нужно 5 яиц, стакан муки и 750 граммов всем известной шоколадной пасты. Ее, для удобства замеса теста, нужно немного разогреть в микроволновке
Брауни из 3 ингредиентов
Брауни из 3 ингредиентов / Фото: freepik.com

Классический брауни полностью шоколадный, его можно усилить сливами, так десерт становится еще интересней. Для рецепта от Вonappetit.com нужно всего три ингредиента – сахар, мука и шоколадная паста.

В результате брауни получается много. У него потрескавшаяся и хрустящая корочка, а внутри он будет насыщенный и тягучий.

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Брауни из 3 ингредиентов

Что понадобится:

  • 5 яиц;
  • 750 г шоколадной пасты;
  • 1 стакан муки;
  • щепотка соли.

Как приготовить:

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментом.
  2. Взбейте яйца с щепоткой соли. Уберите наклейку с банки с шоколадной пастой и разогрейте в течение 30 секунд в микроволновке.
  3. Соедините с яйцам и перемешайте. Частями введите муку и еще раз перемешайте.
  4. Вылейте массу в форму и запекайте 20-25 минут, готовность проверяйте зубочисткой.
  5. Дайте остыть и нарежьте брауни на порции.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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