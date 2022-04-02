Сочный хрустящий "Весенний" салат – возьмите капусту, редис и огурец

Апрель – старт сезона сочной зелени, редиса и молодой капусты. Пора использовать эти овощи активней и готовить самые разные салаты.
Когда в них есть пекинская капуста и бобовые, это еще и сытно. В рецепте, что ниже нужна консервированная кукуруза. Не бобовые, конечно, но все же.
Автор салата "Весенний" предлагает несколько вариантов для заправки: основные ингредиенты сметана, майонез и растительное масло.
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Рецепт с канала Коллекция Рецептов.
Салат "Весенний"
Ингредиенты:
- по 300 г молодой капусты ил пекинской, свежих огурцов;
- 150 г редиса;
- 200 г консервированной кукурузы;
- 60 г зеленого лука;
- 20 г зелени.
Для заправки:
- 2-3 ст. л. сметаны (майонеза, растительного масла);
- соль, перец;
- по 1 ч. л. сока лимона или уксуса, сладкой горчицы.
Рецепт теплого салата из макароны и тушенкой, он подойдет и на обед, и на ужин, читайте здесь.
Как приготовить:
- Нарезать все овощи и зелень, выложить в салатник. Кукурузу процедить, добавить к овощам.
- Соединить все ингредиенты для заправки. Полить салат и перемешать.
Смотрите в видео, как именно автор рецепта предлагает нарезать овощи для этого салата.