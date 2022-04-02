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Сочный хрустящий "Весенний" салат – возьмите капусту, редис и огурец

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 апреля, 15:42
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Капуста может быть молодой белокочанной или пекинской. Заправляется салат соусом на основе сметаны, майонеза или растительного масла
Салат с редиской и кукурузой
Салат с редиской и кукурузой / Фото: Depositphotos

Апрель – старт сезона сочной зелени, редиса и молодой капусты. Пора использовать эти овощи активней и готовить самые разные салаты.

Когда в них есть пекинская капуста и бобовые, это еще и сытно. В рецепте, что ниже нужна консервированная кукуруза. Не бобовые, конечно, но все же.

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Автор салата "Весенний" предлагает несколько вариантов для заправки: основные ингредиенты сметана, майонез и растительное масло.

Рецепт с канала Коллекция Рецептов.

Салат "Весенний"

Салат "Весенний"
Салат "Весенний" / Фото: Коллекция Рецептов

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Ингредиенты:

  • по 300 г молодой капусты ил пекинской, свежих огурцов;
  • 150 г редиса;
  • 200 г консервированной кукурузы;
  • 60 г зеленого лука;
  • 20 г зелени.

Для заправки:

  • 2-3 ст. л. сметаны (майонеза, растительного масла);
  • соль, перец;
  • по 1 ч. л. сока лимона или уксуса, сладкой горчицы.

Рецепт теплого салата из макароны и тушенкой, он подойдет и на обед, и на ужин, читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Нарезать все овощи и зелень, выложить в салатник. Кукурузу процедить, добавить к овощам.
  2. Соединить все ингредиенты для заправки. Полить салат и перемешать.

Смотрите в видео, как именно автор рецепта предлагает нарезать овощи для этого салата.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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