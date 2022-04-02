Сочный хрустящий "Весенний" салат – возьмите капусту, редис и огурец

Капуста может быть молодой белокочанной или пекинской. Заправляется салат соусом на основе сметаны, майонеза или растительного масла

Салат с редиской и кукурузой / Фото: Depositphotos

Апрель – старт сезона сочной зелени, редиса и молодой капусты. Пора использовать эти овощи активней и готовить самые разные салаты.

Когда в них есть пекинская капуста и бобовые, это еще и сытно. В рецепте, что ниже нужна консервированная кукуруза. Не бобовые, конечно, но все же.

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Автор салата "Весенний" предлагает несколько вариантов для заправки: основные ингредиенты сметана, майонез и растительное масло.

Рецепт с канала Коллекция Рецептов.

Салат "Весенний"

Салат "Весенний" / Фото: Коллекция Рецептов

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Ингредиенты:

по 300 г молодой капусты ил пекинской, свежих огурцов;

150 г редиса;

200 г консервированной кукурузы;

60 г зеленого лука;

20 г зелени.

Для заправки:

2-3 ст. л. сметаны (майонеза, растительного масла);

соль, перец;

по 1 ч. л. сока лимона или уксуса, сладкой горчицы.

Рецепт теплого салата из макароны и тушенкой, он подойдет и на обед, и на ужин, читайте здесь.

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Как приготовить:

Нарезать все овощи и зелень, выложить в салатник. Кукурузу процедить, добавить к овощам. Соединить все ингредиенты для заправки. Полить салат и перемешать.

Смотрите в видео, как именно автор рецепта предлагает нарезать овощи для этого салата.