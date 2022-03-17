Соленое сало – вкусный перекус за 5 минут

Сало – питательный продукт, который надолго избавит от чувства голода

Соленое сало / Фото: instagram.com/tatianazabol

В нынешних условиях рецепты вкусных и быстрых блюд становятся особенно актуальны. В этот раз мы расскажем, как приготовить соленое сало за 5 минут. Рекомендуем дополнить блюдо пышными пампушками, которые готовятся на воде.

Этот рецепт соленого сала очень простой, но вы будете удивлены, каким вкусным получается блюдо.

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Ингредиенты:

сало;

соль;

перец горошком;

чеснок.

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Как приготовить:

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Берем сало и разрезаем на крупные кубики, не дорезая до конца, чтобы наше сало держалось на шкуре. Щедро натираем сало солью, не забывая о краях и шкуре. Перец давим в ступке. Таким образом получается совсем другой вкус, нежели от молотого перца. Добавляем его к салу, не жалея. Однако полагайтесь на собственные вкусовые предпочтения. Чеснок измельчаем, но не передавливаем, и натираем все сало, кроме шкуры. Упаковываем в целлофановый пакет или пищевую пленку, при комнатной температуре держим его в течение 12 часов. Перемещаем сало в холодильник на 3-4 дня. Вот и все, соленое сало готово!

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