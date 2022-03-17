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Соленое сало – вкусный перекус за 5 минут

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17 марта, 15:02
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Сало – питательный продукт, который надолго избавит от чувства голода
Соленое сало
Соленое сало / Фото: instagram.com/tatianazabol

В нынешних условиях рецепты вкусных и быстрых блюд становятся особенно актуальны. В этот раз мы расскажем, как приготовить соленое сало за 5 минут. Рекомендуем дополнить блюдо пышными пампушками, которые готовятся на воде.

Этот рецепт соленого сала очень простой, но вы будете удивлены, каким вкусным получается блюдо.

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Ингредиенты:

  • сало;
  • соль;
  • перец горошком;
  • чеснок.

Рекомендуем также быстрый рецепт пирожков с капустой.

Как приготовить:

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  1. Берем сало и разрезаем на крупные кубики, не дорезая до конца, чтобы наше сало держалось на шкуре.
  2. Щедро натираем сало солью, не забывая о краях и шкуре.
  3. Перец давим в ступке. Таким образом получается совсем другой вкус, нежели от молотого перца. Добавляем его к салу, не жалея. Однако полагайтесь на собственные вкусовые предпочтения.
  4. Чеснок измельчаем, но не передавливаем, и натираем все сало, кроме шкуры.
  5. Упаковываем в целлофановый пакет или пищевую пленку, при комнатной температуре держим его в течение 12 часов.
  6. Перемещаем сало в холодильник на 3-4 дня. Вот и все, соленое сало готово!

Ранее мы рассказывали, как приготовить котлеты без мяса: вместо него используются гречка и грибы.

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