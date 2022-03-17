Соленое сало – вкусный перекус за 5 минут

В нынешних условиях рецепты вкусных и быстрых блюд становятся особенно актуальны. В этот раз мы расскажем, как приготовить соленое сало за 5 минут. Рекомендуем дополнить блюдо пышными пампушками, которые готовятся на воде.
Этот рецепт соленого сала очень простой, но вы будете удивлены, каким вкусным получается блюдо.
Ингредиенты:
Далее по теме
- сало;
- соль;
- перец горошком;
- чеснок.
Рекомендуем также быстрый рецепт пирожков с капустой.
Как приготовить:
- Берем сало и разрезаем на крупные кубики, не дорезая до конца, чтобы наше сало держалось на шкуре.
- Щедро натираем сало солью, не забывая о краях и шкуре.
- Перец давим в ступке. Таким образом получается совсем другой вкус, нежели от молотого перца. Добавляем его к салу, не жалея. Однако полагайтесь на собственные вкусовые предпочтения.
- Чеснок измельчаем, но не передавливаем, и натираем все сало, кроме шкуры.
- Упаковываем в целлофановый пакет или пищевую пленку, при комнатной температуре держим его в течение 12 часов.
- Перемещаем сало в холодильник на 3-4 дня. Вот и все, соленое сало готово!
Ранее мы рассказывали, как приготовить котлеты без мяса: вместо него используются гречка и грибы.