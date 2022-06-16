Солнечный пирог – простой рецепт выпечки с абрикосами

Пока не пришло активное время для заготовок на зиму, можно самым разным способом использовать сезонные фрукты и ягоды. Не пропустите подборку самых неожиданных рецептов с клубникой и обязательно попробуйте выпечку с абрикосами.
Пирог от cheesetomatobasil – это что-то среднее между бисквитом и кексом. Количество абрикосов условное. Очень важно обвалять и нарезанные, и половинки фруктов в крахмале, чтобы они не давали лишнего сока во время выпекания.
Из этого количества ингредиентов получится небольшой пирог. Удваивайте их, если нужно.
Пирог с абрикосами
Ингредиенты:
- 10 абрикосов;
- 4 ст. л. муки с горкой;
- 6 ст. л. сахара;
- 2 яйца
- 50 г сливочного масла;
- 2 ч. л. крахмала.
Как приготовить:
- Абрикосы (5 шт.) мелко нарезать, добавить 1 ч. л. крахмала, перемешать.
- Муку, сахар, яйца, масло соединить и взбить миксером. Аккуратно вмешать нарезанные абрикосы.
- Остальные абрикосы разрезать пополам. Обвалять в крахмале со стороны кожицы. Тесто вылить в форму (можно смазать маслом), выложить половинки абрикосов кожицей вниз.
- Выпекать 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
А для тех, кто любит чернику, очень советуем попробовать панкейки с ней.