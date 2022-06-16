Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант в Киеве ⚔ Рамштайн-3 Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке

Сезон лимонада

Десерт за 30 минут

Украинская кухня

Сырники с клубникой

Суп с галушками

Крокеты без картофеля
СЕГОДНЯ Еда

Солнечный пирог – простой рецепт выпечки с абрикосами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 июня, 09:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По своей текстуре он похож на кекс. Нарезанные абрикосы, несколько штук, будут в тесте, еще несколько штук выкладываются сверху
Простой рецепт пирога с абрикосами
Простой рецепт пирога с абрикосами

Пока не пришло активное время для заготовок на зиму, можно самым разным способом использовать сезонные фрукты и ягоды. Не пропустите подборку самых неожиданных рецептов с клубникой и обязательно попробуйте выпечку с абрикосами.

Пирог от cheesetomatobasil – это что-то среднее между бисквитом и кексом. Количество абрикосов условное. Очень важно обвалять и нарезанные, и половинки фруктов в крахмале, чтобы они не давали лишнего сока во время выпекания.

Реклама

Из этого количества ингредиентов получится небольшой пирог. Удваивайте их, если нужно.

Пирог с абрикосами

Пирог с абрикосами
Пирог с абрикосами / Фото: instagram.com/cheesetomatobasil/

Ингредиенты:

Реклама
  • 10 абрикосов;
  • 4 ст. л. муки с горкой;
  • 6 ст. л. сахара;
  • 2 яйца
  • 50 г сливочного масла;
  • 2 ч. л. крахмала.

Как приготовить:

  1. Абрикосы (5 шт.) мелко нарезать, добавить 1 ч. л. крахмала, перемешать.
  2. Муку, сахар, яйца, масло соединить и взбить миксером. Аккуратно вмешать нарезанные абрикосы.
  3. Остальные абрикосы разрезать пополам. Обвалять в крахмале со стороны кожицы. Тесто вылить в форму (можно смазать маслом), выложить половинки абрикосов кожицей вниз.
  4. Выпекать 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

А для тех, кто любит чернику, очень советуем попробовать панкейки с ней.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Делаете заготовки на зиму?
Рецепты
Секреты узбекской кухни
Суп мампар
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из клубники
Рецепты
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить сахар в рационе?
Узнать
Секреты свежести
Как хранить открытую бутылку вина?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Лайфхак недели
Домашняя вареная колбаса
Хакнуть

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять