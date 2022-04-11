Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Без выпечки

Жарим до корочки

Ужин за 15 минут

Вкус детства

Чем заменить сливки

На кислом молоке
СЕГОДНЯ Еда

Сосиски в тесте на ужин – яйца и молоко для замеса не понадобятся

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 апреля, 17:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хотя яйцо можно использовать для смазывания перед выпеканием. Тесто поднимается за один раз
Сосиски в тесте на ужин
Сосиски в тесте на ужин / Фото: ichkocheheute.de

Сосиски – это целое поле для экспериментов, причем вкусных и с быстрым результатом. Если нужно приготовить что-нибудь интересное для детей и есть слоеное тесто, можно сделать симпатичные "кнопочки".

Рецепт, что ниже, классический. Дрожжевое тесто в виде жгута обматывается вокруг сосиски. Перед тем, как заготовки отправятся в духовку, они должны постоять в тепле 15 минут.

Реклама

Молока и яиц для замеса не нужно.

Рецепт нашли на канале Готовить просто.

Сосиски в тесте

Сосиски в тесте
Сосиски в тесте / Фото: Готовить просто

Реклама

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 450-500 г;
  • теплая вода – 250 мл;
  • масло подсолнечное – 40 мл;
  • дрожжи сухие, соль – по 1 ч. л;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • сосиски – 16 шт.;
  • яйцо для смазывания – по желанию.

На ужин можно приготовить итальянский суп. Для него тоже нужны сосиски.

Как приготовить:

Реклама
  1. В просеянную муку (400 г) добавить соль, перемешать.
  2. В теплой воде развести дрожжи и соль, перемешать. Вылить к муке и замесить тесто. В процессе добавить остальную муку. Тесто должно получится мягким и нелипким.
  3. Накрыть пленкой и оставить до подъема в два раза.
  4. Тесто обмять, разделить на 16 частей. Каждую часть раскатать в жгут.
  5. Каждую сосиску обмотать, защипнуть края. Выложить на застеленный противень, укрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут.
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Подробней о формовке этих сосисок в тесте смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Секреты свежести
Как хранить цветную капусту?
Узнать
Будете печь паски в этом году?
Узнать рецепт
Рецепт по гороскопу
Что приготовить для Близнецов
Узнать блюдо
Кулинарная скорая помощь
Спасаем пересоленное
Как исправить
Контроль качества
Проверить разрыхлитель теста
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашние чипсы
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять