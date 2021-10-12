Соус из инжира – как приготовить и с чем подавать

Кроме инжира, нужны будут грецкие орехи и сухое красное вино. Соус подают к готовому мясу или добавляют во время приготовления и практически ко всем видам сыра

Соус из инжира - как применять и рецепт / Фото: instagram.com/cuinaamblotoni/

Мы привыкли, что инжир – это прежде всего разные десерты. Эти фрукты самодостаточны в качестве начинки для пирогов, а также отлично сочетаются в выпечке с цитрусовыми, ягодами, творогом. Инжир можно использовать иначе: приготовить густой, красивого цвета соус и подавать его с множеством блюд. Так что если вы немного нарушили правила хранения инжира и не успели съесть его вовремя, то этот рецепт – вкусное ему применение.

Соус из инжира: как применять

Соус из инжира сочетается с мясом и сыром / Фото: instagram.com/imchefmino/

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Мясо. Соусом из инжира вкусно начинить свинину, куриное филе или утку. Ним можно украсить уже готовое мясо и разные паштеты из печени.

Сыры. Это овечий и козий сыр, моцарелла, выдержанные твердые сыры. Сладковатый соус из инжира оттенит резкие рокфор, дор блю или горгондзолу.

Соус из инжира – рецепт

Ингредиенты (на 4 порции):

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Инжир – 8 шт.

Красное сухое вино – 250 мл

Грецкие орехи – 30 г

Чеснок – 1 зубчик

Лавровый лист – 2 шт.

Тимьян – 2 веточки

Душистый перец – 2 горошины

Коричневый сахар – 1 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Как приготовить: