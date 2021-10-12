Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Соус из инжира – как приготовить и с чем подавать

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 октября, 13:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кроме инжира, нужны будут грецкие орехи и сухое красное вино. Соус подают к готовому мясу или добавляют во время приготовления и практически ко всем видам сыра
Соус из инжира - как применять и рецепт
Соус из инжира - как применять и рецепт / Фото: instagram.com/cuinaamblotoni/

Мы привыкли, что инжир – это прежде всего разные десерты. Эти фрукты самодостаточны в качестве начинки для пирогов, а также отлично сочетаются в выпечке с цитрусовыми, ягодами, творогом. Инжир можно использовать иначе: приготовить густой, красивого цвета соус и подавать его с множеством блюд. Так что если вы немного нарушили правила хранения инжира и не успели съесть его вовремя, то этот рецепт – вкусное ему применение.

Соус из инжира: как применять

Соус из инжира сочетается с мясом и сыром
Соус из инжира сочетается с мясом и сыром / Фото: instagram.com/imchefmino/

Реклама

Мясо. Соусом из инжира вкусно начинить свинину, куриное филе или утку. Ним можно украсить уже готовое мясо и разные паштеты из печени.

Сыры. Это овечий и козий сыр, моцарелла, выдержанные твердые сыры. Сладковатый соус из инжира оттенит резкие рокфор, дор блю или горгондзолу.

Соус из инжира – рецепт

Ингредиенты (на 4 порции):

Реклама
  • Инжир – 8 шт.
  • Красное сухое вино – 250 мл
  • Грецкие орехи – 30 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Тимьян – 2 веточки
  • Душистый перец – 2 горошины
  • Коричневый сахар – 1 ст. л.
  • Лимон – 1 шт.

Как приготовить:

  1. У лимона срезать цедру. В сотейнике вино, цедру, сахар, тимьян, измельченный чеснок, душистый перец и лавровый лист довести до кипения. Добавить разрезанный пополам инжир (12 долек).
  2. Готовить на медленном огне 20 минут. Инжир должен стать мягким, но сохранить форму. При необходимости долить вина.
  3. Убрать цедру, тимьян, перец и лавровый лист.
  4. Перелить жидкость в блендер, добавить 6 долек инжира, измельчить в пюре.
  5. Обжарить орехи на сухой сковороде, измельчить. Соус посыпать орехами и подавать.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять