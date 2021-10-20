Спагетти "Волосы ведьмы" на Хэллоуин – как приготовить самую страшную пасту

Вся еда на Хэллоуин должна отвечать двум требованиям: меню нужно устрашающее, но разнообразное и вкусное. Максимально подходят под это все спагетти "Волосы ведьмы", одни из самых востребованных, во всяком случае, в США. В этом рецепте есть вяленые помидоры и пармезан, но дополнительные ингредиенты можно изменять и добавлять что-то от себя.
Спагетти "Волосы ведьмы"
Ингредиенты:
- 4 порции черной пасты;
- 3 ст. л. оливкового масла (или масла из вяленых помидоров);
- 4 зуб. чеснока, разрезанных пополам;
- 1 стакан вяленых помидоров, нарезанных ломтиками;
- 1/2 стакана тертого пармезана;
- соль и перец по желанию.
Как приготовить:
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- Приготовьте пасту, следуя инструкциям на упаковке. Процедить и отложить.
- Нагрейте оливковое масло и чеснок в большой сковороде на среднем огне в течение 5 минут или пока чеснок не подрумянится.
- Добавьте сушеные помидоры и макароны, затем продолжайте готовить 3-4 минуты. Добавьте пармезан, приправьте и подавайте.