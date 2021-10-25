Спагетти "Волосы ведьмы" на Хэллоуин – как приготовить самую простую праздничную закуску

Почему макароны становятся черными? В них добавляются чернила каракатицы. На нашем рынке в таком цвете представлены прежде всего спагетти. И именно самое популярное блюдо – "Волосы ведьмы" на Хэллоуин – готовится большинством, потому что это быстро. Паста эффектна и вполне может затмить другие праздничные блюда.
Наш редакционный рецепт прост: нужно отварить спагетти и заправить их чесночным маслом. Украсить можно креветками, тертым сыром и томатным соусом.
Спагетти "Волосы ведьмы"
Ингредиенты:
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- 500 г черных спагетти;
- 3-4 ст. л. чесночного масла (или 2-3 ст. л сливочного масла с 1 ст. л. чесночного масла);
- соль.
Способ приготовления:
- Отварите макароны в большом количестве подсоленной воды в соответствии с инструкциями на упаковке.
- Слейте жидкость и заправьте чесночным маслом.
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