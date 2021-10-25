Спагетти "Волосы ведьмы" на Хэллоуин – как приготовить самую простую праздничную закуску

Этот рецепт максимально простой. Нужно будет отварить пасту и смешать ее с чесночным маслом. В качестве украшения "прически" можно взять твердый сыр и томатный соус

Паста "Волосы ведьмы" / Фото: instagram.com/my_oven_life/

Почему макароны становятся черными? В них добавляются чернила каракатицы. На нашем рынке в таком цвете представлены прежде всего спагетти. И именно самое популярное блюдо – "Волосы ведьмы" на Хэллоуин – готовится большинством, потому что это быстро. Паста эффектна и вполне может затмить другие праздничные блюда.

Наш редакционный рецепт прост: нужно отварить спагетти и заправить их чесночным маслом. Украсить можно креветками, тертым сыром и томатным соусом.

Реклама

Спагетти "Волосы ведьмы"

Ингредиенты:

500 г черных спагетти;

3-4 ст. л. чесночного масла (или 2-3 ст. л сливочного масла с 1 ст. л. чесночного масла);

соль.

Способ приготовления:

Отварите макароны в большом количестве подсоленной воды в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте жидкость и заправьте чесночным маслом.