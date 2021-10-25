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Спагетти "Волосы ведьмы" на Хэллоуин – как приготовить самую простую праздничную закуску

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 октября, 17:22
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Этот рецепт максимально простой. Нужно будет отварить пасту и смешать ее с чесночным маслом. В качестве украшения "прически" можно взять твердый сыр и томатный соус
Паста "Волосы ведьмы"
Паста "Волосы ведьмы" / Фото: instagram.com/my_oven_life/

Почему макароны становятся черными? В них добавляются чернила каракатицы. На нашем рынке в таком цвете представлены прежде всего спагетти. И именно самое популярное блюдо – "Волосы ведьмы" на Хэллоуин – готовится большинством, потому что это быстро. Паста эффектна и вполне может затмить другие праздничные блюда.

Наш редакционный рецепт прост: нужно отварить спагетти и заправить их чесночным маслом. Украсить можно креветками, тертым сыром и томатным соусом.

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Спагетти "Волосы ведьмы"

Ингредиенты:

  • 500 г черных спагетти;
  • 3-4 ст. л. чесночного масла (или 2-3 ст. л сливочного масла с 1 ст. л. чесночного масла);
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Отварите макароны в большом количестве подсоленной воды в соответствии с инструкциями на упаковке.
  2. Слейте жидкость и заправьте чесночным маслом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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