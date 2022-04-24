Сразу четыре рецепта классных соусов для шашлыка и овощей на гриле

Это соус барбекю, чесночный, пикантный и кисло-сладкий. Любой соус становится только лучше, если дать ему время настояться

Рецепты соусов для шашлыка / Фото: instagram.com/recipes_from_virinea

Не будем спорить с мясоедами, которые утверждают, что хорошо приготовленное мясо, самое разное, вкусно и без соусов.

Но если планируете пикник, то хотя бы один ну или два можно взять. Для разнообразия.

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В общем, не станем недооценивать потенциал соусов. Тем более, известно немало таковых, которые являются главной отличительной чертой блюда. В голову приходит лазанья с ее верным напарником бешамелем.

Все ингредиенты фудблогер recipes_from_virinea рассчитала на одну порцию. Выбирайте тот, что приглянулся больше, и увеличивайте количество продуктов в зависимости от количества людей.

Кисло-сладкий соус

Кисло-сладкий соус / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

уксус, кетчуп, соевый соус – по 3 ст. л.;

сахар – 4 ст. л..

Если планируете жарить курицу, то обязательно попробуйте сделать это в лимонно-луковом соусе.

Как приготовить:

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Уксус и сахар соединить в сотейнике. Постоянно помешивая, готовить на среднем огне до растворения сахара. Как только появится белая пена, добавить кетчуп и соевый соус. Уварить соус до желаемой консистенции. Дать настояться в холодильнике.

Пикантный соус

Пикантный соус с чесноком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

чеснок – 5 зубчиков;

масло оливковое – 4 ст. л.;

соевый соус – 2 ст. л.;

соль, молотый перец – по вкусу.

Как приготовить:⠀

Чеснок очистить и измельчить при помощи ножа, переложить в емкость для подачи. Добавить соль и перец. Заправить оливковым маслом и хорошо перемешать. Добавить соевый соус, перемешать.

Соус барбекю

Соус барбекю / Фото: www.foodnetwork.com

Ингредиенты:

яблочный уксус – 30 г;

кетчуп – 25 г;

лук – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

коричневый сахар – 1 ст. л.;

кайенский перец – 1/2 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.

Как приготовить:

Нарезать лук и чеснок мелким кубиком. Чем мельче будет кубик, тем вкуснее будет соус. Посолить и поперчить лук с чесноком, обжарить на оливковом масле 3-4 минуты до легкой карамелизации лука. Добавить коричневый сахар, перемешать, готовить одну минуту. Добавить паприку вместе с кайенским перцем. Перемешать и готовить еще минуту. Влить яблочный уксус и кетчуп, выпарить уксус в течение 4-5 минут. Если соус получился густоват – добавьте немного воды и вскипятите.

Чесночный соус

Чесночный соус / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

сметана жирная – 4-5 ст. л.;

соус соевый – 1 ст. л.;

сыр плавленый – 30 г;

укроп нарезанный – 1 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

В сметану добавить соевый соус, укроп, соль, перец и перемешать. Сыр натереть на мелкой терке. Добавить в соус сыр и спрессовать чеснок. Тщательно перемешать.

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