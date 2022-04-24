Сразу четыре рецепта классных соусов для шашлыка и овощей на гриле

Не будем спорить с мясоедами, которые утверждают, что хорошо приготовленное мясо, самое разное, вкусно и без соусов.
Но если планируете пикник, то хотя бы один ну или два можно взять. Для разнообразия.
В общем, не станем недооценивать потенциал соусов. Тем более, известно немало таковых, которые являются главной отличительной чертой блюда. В голову приходит лазанья с ее верным напарником бешамелем.
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Все ингредиенты фудблогер recipes_from_virinea рассчитала на одну порцию. Выбирайте тот, что приглянулся больше, и увеличивайте количество продуктов в зависимости от количества людей.
Кисло-сладкий соус
Ингредиенты:
- уксус, кетчуп, соевый соус – по 3 ст. л.;
- сахар – 4 ст. л..
Если планируете жарить курицу, то обязательно попробуйте сделать это в лимонно-луковом соусе.
Как приготовить:
- Уксус и сахар соединить в сотейнике.
- Постоянно помешивая, готовить на среднем огне до растворения сахара.
- Как только появится белая пена, добавить кетчуп и соевый соус.
- Уварить соус до желаемой консистенции. Дать настояться в холодильнике.
Пикантный соус
Ингредиенты:
- чеснок – 5 зубчиков;
- масло оливковое – 4 ст. л.;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- соль, молотый перец – по вкусу.
Как приготовить:⠀
- Чеснок очистить и измельчить при помощи ножа, переложить в емкость для подачи.
- Добавить соль и перец.
- Заправить оливковым маслом и хорошо перемешать.
- Добавить соевый соус, перемешать.
Соус барбекю
Ингредиенты:
- яблочный уксус – 30 г;
- кетчуп – 25 г;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- коричневый сахар – 1 ст. л.;
- кайенский перец – 1/2 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Нарезать лук и чеснок мелким кубиком. Чем мельче будет кубик, тем вкуснее будет соус. Посолить и поперчить лук с чесноком, обжарить на оливковом масле 3-4 минуты до легкой карамелизации лука.
- Добавить коричневый сахар, перемешать, готовить одну минуту.
- Добавить паприку вместе с кайенским перцем. Перемешать и готовить еще минуту.
- Влить яблочный уксус и кетчуп, выпарить уксус в течение 4-5 минут.
- Если соус получился густоват – добавьте немного воды и вскипятите.
Чесночный соус
Ингредиенты:
- сметана жирная – 4-5 ст. л.;
- соус соевый – 1 ст. л.;
- сыр плавленый – 30 г;
- укроп нарезанный – 1 ст. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- В сметану добавить соевый соус, укроп, соль, перец и перемешать.
- Сыр натереть на мелкой терке. Добавить в соус сыр и спрессовать чеснок.
- Тщательно перемешать.
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