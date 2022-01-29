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Стейк Солсбери – как он спас американцев от углеводного переедания и рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 января, 12:03
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Правильней будет назвать его "фальшивым стейком" из говяжьего или любого другого фарша. В 19-ом веке его придумал доктор Джеймс Солсбери, чтобы американцы хоть немного стали есть мясо
Стейк Солсбери
Стейк Солсбери / Фото: instagram.com/iwashyoudry

Это одна из самых интересных историй, когда одно конкретное блюдо называется иначе.

Если со свиной отбивной тонкацу все понятно – это крупный кусок мяса, который японцы обжаривают в специальных сухарях, то стейк Солсбери совсем не стейк.

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Все началось в конце 19-го века. Тогда в США уже начали переедать углеводными продуктами, включая в рацион мясо крайне редко. Да и само оно стоило тогда немало.

Доктор Джеймс Солсбери придумал "фальшивый стейк" из фарша. Он все-таки дешевле.

Но пик популярности псевдостейка припал на 1970-ые года, когда в продажу поступили так называемые "телевизионные ужины". Выглядели они вот так.

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Набор "телевизионный ужин"
Набор "телевизионный ужин" / Фото: www.delish.com

Слева – "фальшивый стейк". Сегодня у американцев стейк Солсбери ассоциируется именно с этим ужином на пластиковом подносе. Они до сих пор покупают такие наборы.

Если и готовится стейк дома или заказывается в закусочных, то подается с грибной подливой.

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Рецепт со страницы Нerringinfurs.blogspot.com.

Стейк Солсбери

Стейк Солсбери
Стейк Солсбери / Фото: instagram.com/cory_in_the_kitchen

Ингредиенты:

  • 600 г говяжьего фарша;
  • 1 большой ломтик белого хлеба;
  • 100 мл молока или сливок;
  • 3 ст. л. вустерского соуса;
  • 2 большие луковицы;
  • 100 г грибов;
  • лавровый лист;
  • 2 веточки тимьяна;
  • 1 яйцо;
  • по 2 ст. л. растительного масла, сливочного масла, муки;
  • 1 стакан или больше говяжьего или куриного бульона;
  • соль и молотый черный перец – по вкусу.

Здесь узнаете секрет для мяса, которое получается, как в ресторане.

Как приготовить:

  1. У хлеба отрезать корочку. Порвать и замочить на 10 минут в молоке или сливках. Половину луковицы измельчить.
  2. Смешать фарш, луковое пюре, вустерский соус, яйцо и отжатый размоченный хлеб. Соль и перец – по вкусу. Сформировать 4 плоские овальные котлеты.
  3. Остальной лук нарезать полукольцами. На сковороде разогреть половину растительного и сливочное масло. На среднем огне обжарить лук и нарезанные ломтиками грибы с щепоткой соли, веточками тимьяна и лавровым листом до золотисто-коричневого цвета, 10-15 минут. Добавить муку и готовить, помешивая, несколько минут.
  4. Добавить бульон, перемешать и довести до кипения. На медленном огне тушить 5-7 минут. Довести до вкуса солью и перцем.
  5. На другой сковороде разогреть растительное масло. Обжарить котлеты примерно по 2 минуты с каждой стороны, практически до готовности.
  6. Слить со сковороды лишний жир и добавить к котлетам подливу. Готовить на небольшом огне несколько минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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