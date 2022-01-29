Стейк Солсбери – как он спас американцев от углеводного переедания и рецепт

Это одна из самых интересных историй, когда одно конкретное блюдо называется иначе.
Если со свиной отбивной тонкацу все понятно – это крупный кусок мяса, который японцы обжаривают в специальных сухарях, то стейк Солсбери совсем не стейк.
Все началось в конце 19-го века. Тогда в США уже начали переедать углеводными продуктами, включая в рацион мясо крайне редко. Да и само оно стоило тогда немало.
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Доктор Джеймс Солсбери придумал "фальшивый стейк" из фарша. Он все-таки дешевле.
Но пик популярности псевдостейка припал на 1970-ые года, когда в продажу поступили так называемые "телевизионные ужины". Выглядели они вот так.
Слева – "фальшивый стейк". Сегодня у американцев стейк Солсбери ассоциируется именно с этим ужином на пластиковом подносе. Они до сих пор покупают такие наборы.
Если и готовится стейк дома или заказывается в закусочных, то подается с грибной подливой.
Рецепт со страницы Нerringinfurs.blogspot.com.
Стейк Солсбери
Ингредиенты:
- 600 г говяжьего фарша;
- 1 большой ломтик белого хлеба;
- 100 мл молока или сливок;
- 3 ст. л. вустерского соуса;
- 2 большие луковицы;
- 100 г грибов;
- лавровый лист;
- 2 веточки тимьяна;
- 1 яйцо;
- по 2 ст. л. растительного масла, сливочного масла, муки;
- 1 стакан или больше говяжьего или куриного бульона;
- соль и молотый черный перец – по вкусу.
Здесь узнаете секрет для мяса, которое получается, как в ресторане.
Как приготовить:
- У хлеба отрезать корочку. Порвать и замочить на 10 минут в молоке или сливках. Половину луковицы измельчить.
- Смешать фарш, луковое пюре, вустерский соус, яйцо и отжатый размоченный хлеб. Соль и перец – по вкусу. Сформировать 4 плоские овальные котлеты.
- Остальной лук нарезать полукольцами. На сковороде разогреть половину растительного и сливочное масло. На среднем огне обжарить лук и нарезанные ломтиками грибы с щепоткой соли, веточками тимьяна и лавровым листом до золотисто-коричневого цвета, 10-15 минут. Добавить муку и готовить, помешивая, несколько минут.
- Добавить бульон, перемешать и довести до кипения. На медленном огне тушить 5-7 минут. Довести до вкуса солью и перцем.
- На другой сковороде разогреть растительное масло. Обжарить котлеты примерно по 2 минуты с каждой стороны, практически до готовности.
- Слить со сковороды лишний жир и добавить к котлетам подливу. Готовить на небольшом огне несколько минут.