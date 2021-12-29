Суфле из курицы – готовится элементарно и без муки

Суфле готовится из куриного филе или из фарша. Сливочный вкус оно получает благодаря маслу. Его можно готовить или в пароварке, или запекать

Суфле из курицы / Фото: instagram.com/razumnayaeda

Если в холодильнике есть куриное филе, можно смело считать – ужином вы обеспечены. Из него можно приготовить домашние сосиски или вот это суфле.

Это блюдо обязательно понравится всем, кто за правильное питание. Рецепт универсальный, то есть к мясу можно добавить любимые овощи – так суфле будет наряднее.

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Блюдо готовится двумя способами – в пароварке или в духовке.

По словам автора блюда – razumnayaeda – суфле получается очень сочным и нежным, за счет сливочного масла среди ингредиентов.

Суфле из курицы

Ингредиенты:

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500 г куриного филе или фарша;

половина луковицы;

по 1 шт. морковь, яйцо;

30 г масло сливочное;

соль, перец.

Как приготовить:⠀