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Суфле из курицы – готовится элементарно и без муки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
29 декабря, 17:35
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Суфле готовится из куриного филе или из фарша. Сливочный вкус оно получает благодаря маслу. Его можно готовить или в пароварке, или запекать
Суфле из курицы
Суфле из курицы / Фото: instagram.com/razumnayaeda

Если в холодильнике есть куриное филе, можно смело считать – ужином вы обеспечены. Из него можно приготовить домашние сосиски или вот это суфле.

Это блюдо обязательно понравится всем, кто за правильное питание. Рецепт универсальный, то есть к мясу можно добавить любимые овощи – так суфле будет наряднее.

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Блюдо готовится двумя способами – в пароварке или в духовке.

По словам автора блюда – razumnayaeda – суфле получается очень сочным и нежным, за счет сливочного масла среди ингредиентов.

Суфле из курицы

Ингредиенты:

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  • 500 г куриного филе или фарша;
  • половина луковицы;
  • по 1 шт. морковь, яйцо;
  • 30 г масло сливочное;
  • соль, перец.

Как приготовить:⠀

  1. Пропустить через мясорубку филе, лук и морковь. Можно использовать готовый фарш, лук мелко порубить, а морковь потереть на терке.
  2. Добавить растопленное масло, яйцо, соль и перец. Вымесить фарш.
  3. Разложить в порционные формочки и готовить в пароварке или запекать в духовке при 180 градусах 30-35 минут.

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