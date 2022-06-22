Суп невесты – рецепт вкусного ужина, который сулит семейное счастье (фото)

В Турции этот суп готовят невесты накануне свадьбы и угощают семью с надеждой, что это принесет любовь в будущую семью. Для супа мясо не нужно

Как приготовить турецкий "Суп невесты"

Какой бы вы суп ни выбрали к ужину, сложный или простой, все равно для него будут свои правила. Суп невесты, или Эзо чорбаси, лучше готовить на один раз. Иначе булгур и чечевица разбухнут, и он превратится в кашу.

Существует грустная легенда об этом супе. Его появление связывают с историей несчастной девушки Эзо, которую дважды выдали замуж за нелюбимого. Поэтому все невесты, чтобы избежать такой судьбы, готовят суп накануне свадьбы.

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Подавать его нужно с долькой лимона или добавить в тарелку немного его сока. Встречаются подачи с растительным маслом, настоянном на остром перце.

Рецепт со страницы veganstvo_syroedenie.

Суп невесты, рецепт к ужину

Суп невесты, рецепт к ужину / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

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Ингредиенты на 2,5 литра:

булгур, красная чечевица – по 80 г;

лук – 1 шт.;

томатная паста или помидоры в собственном соку – 2 ст. л.;

чеснок – 2-3 зубчика;

растительное масло – 3 ст. л.;

мята сушеная – 5 г;

молотый кумин, сушеный тимьян – по щепотке;

вяленые помидоры – 2 шт.;

куркума – 2 ч. л.

соль.

Как приготовить: ⠀

Мелко нарезать и пассеровать репчатый лук, чеснок, помидоры в кастрюле. Добавить булгур и чечевицу, немного обжарить. Добавить томатную пасту и куркуму. Влить воду, добавить специи, нарезанные вяленые помидоры. Готовить на медленном огне около 25-30 минут. Подавать с лимоном или лимонным соком.

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