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Суп невесты – рецепт вкусного ужина, который сулит семейное счастье (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 июня, 17:19
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В Турции этот суп готовят невесты накануне свадьбы и угощают семью с надеждой, что это принесет любовь в будущую семью. Для супа мясо не нужно
Как приготовить турецкий "Суп невесты"
Как приготовить турецкий "Суп невесты"

Какой бы вы суп ни выбрали к ужину, сложный или простой, все равно для него будут свои правила. Суп невесты, или Эзо чорбаси, лучше готовить на один раз. Иначе булгур и чечевица разбухнут, и он превратится в кашу.

Существует грустная легенда об этом супе. Его появление связывают с историей несчастной девушки Эзо, которую дважды выдали замуж за нелюбимого. Поэтому все невесты, чтобы избежать такой судьбы, готовят суп накануне свадьбы.

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Подавать его нужно с долькой лимона или добавить в тарелку немного его сока. Встречаются подачи с растительным маслом, настоянном на остром перце.

Рецепт со страницы veganstvo_syroedenie.

Суп невесты, рецепт к ужину

Суп невесты, рецепт к ужину
Суп невесты, рецепт к ужину / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

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Ингредиенты на 2,5 литра:

  • булгур, красная чечевица – по 80 г;
  • лук – 1 шт.;
  • томатная паста или помидоры в собственном соку – 2 ст. л.;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • мята сушеная – 5 г;
  • молотый кумин, сушеный тимьян – по щепотке;
  • вяленые помидоры – 2 шт.;
  • куркума – 2 ч. л.
  • соль.

Как приготовить: ⠀

  1. Мелко нарезать и пассеровать репчатый лук, чеснок, помидоры в кастрюле.
  2. Добавить булгур и чечевицу, немного обжарить. Добавить томатную пасту и куркуму.
  3. Влить воду, добавить специи, нарезанные вяленые помидоры. Готовить на медленном огне около 25-30 минут.
  4. Подавать с лимоном или лимонным соком.

Как приготовить суп с консервированной кукурузой без мяса – читайте здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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