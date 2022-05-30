Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис

Торт без выпечки

Ужин за 15 минут

Вкус детства

Чай-латте

Лимонный крем

Фаршируем багет
СЕГОДНЯ Еда

Суп с фрикадельками на ужин – немного видоизменим его плавленым сыром

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 мая, 17:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сыр даст приятную текстуру и сливочный аромат. Не забудьте добавить к фаршу немного любимых специй
Суп с фрикадельками на ужин
Суп с фрикадельками на ужин / Фото: natashaskitchen.com

В списке уютных домашних супов обязательно есть и будет суп с фрикадельками. Об еще одном таком, геркулесовом, мы уже писали.

Пока будет закипать вода, вы сформируете фрикадельки нужного вам размера. Тертый плавленый сыр добавляется вместе с пассеровкой в самом конце приготовления.

Реклама

Рецепт со страницы lyubimyj_vasilek.

Суп с фрикадельками

Суп с фрикадельками
Суп с фрикадельками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 2,5 литра:

Реклама
  • фарш – 400 г;
  • мука или манка;
  • яйцо;
  • картофель – 4 шт.;
  • морковь, лук – по 1 шт.;
  • плавленый сыр;
  • соль, перец, укроп.

Как приготовить:

  1. К фаршу добавить яйцо, немного муки или манки, соль и перец, сформировать фрикадельки. Отварить в кастрюле для супа 15 минут.
  2. Лук мелко нарезать, морковь натереть и обжарить до мягкости.
  3. Картофель нарезать, добавить к фрикадельками. Варить практически до готовности картофеля. Добавить пассерованные овощи и тертый плавленый сыр.
  4. Довести до вкуса солью и перцем. Варить до готовности картофеля подавать с зеленью.

И еще один рецепт рекомендуем попробовать к ужину – наваристого супа "Обжорка".

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Открываем сезон кваса
Готовить дома
Подборка блюд
Что приготовить со скумбрией
Рецепты
Лайфхак недели
Домашний сыр косичка
Хакнуть
Любишь украинскую кухню?
Готовить
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить кофе в рационе?
Узнать
Контроль качества
Как проверить дрожжи?
Хакнуть
Секреты свежести
Как хранить лимоны?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять