Суперполезный салат с пекинской капустой – простой рецепт

Это овощной салат. Еще нужны помидоры, красный лук, консервированные фасоль и кукуруза. Заправляется соусом на основе горчицы, лимонного сока и оливкового масла

Салат из пекинской капусты / Фото: Depositphotos

Пекинская капуста – один из самых классных сезонных овощей, который так и просится попасть в салаты. Если уже успели попробовать салат с редькой и сыром, то к ужину можно съесть и этот.

Он максимально полезный и легкий. Это касается как ингредиентов, так и процесса приготовления.

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Количество овощей – на глаз. Добавляйте больше того, что любите.

Фублогер shef_po_salatam рекомендует добавить еще и брокколи. Берите ее по своему вкусу и слегка отварите.

Салат с пекинской капустой и горчичной заправкой

Салат с пекинской капустой и горчичной заправкой / Фото: instagram.com/shef_po_salatam/

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Ингредиенты:

пекинская капуста;

томаты;

красный лук;

кукуруза;

фасоль;

микрозелень;

брокколи – по желанию.

Для заправки:

1 ч. л. горчицы;

2 ст. л. сока лимона;

4 ст. л. оливкового масла;

соль, перец.

И еще один салат с консервированной фасолью можно попробовать приготовить. Для него нужны шампиньоны.

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Как приготовить: