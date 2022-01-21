Суперполезный салат с пекинской капустой – простой рецепт

Пекинская капуста – один из самых классных сезонных овощей, который так и просится попасть в салаты. Если уже успели попробовать салат с редькой и сыром, то к ужину можно съесть и этот.
Он максимально полезный и легкий. Это касается как ингредиентов, так и процесса приготовления.
Количество овощей – на глаз. Добавляйте больше того, что любите.
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Фублогер shef_po_salatam рекомендует добавить еще и брокколи. Берите ее по своему вкусу и слегка отварите.
Салат с пекинской капустой и горчичной заправкой
Ингредиенты:
- пекинская капуста;
- томаты;
- красный лук;
- кукуруза;
- фасоль;
- микрозелень;
- брокколи – по желанию.
Для заправки:
- 1 ч. л. горчицы;
- 2 ст. л. сока лимона;
- 4 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец.
И еще один салат с консервированной фасолью можно попробовать приготовить. Для него нужны шампиньоны.
Как приготовить:
- Все овощи нарезать по вкусу, соединить. Добавить фасоль и кукурузу.
- Ингредиенты для заправки соединить и тщательно перемешать. Заправить салат и украсить микрозеленью.