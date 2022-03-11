Свекольные котлеты – замешиваются на манке, сыр добавляется по вкусу

Свеклу лучше запечь в фольге, но можно и отварить. Потом она крупно натирается. В рецепте также есть зелень и немного чеснока

Свекольные котлеты / Фото: instagram.com/paskhalov_chief

Самый ходовой овощ начала весны – свекла. С ней готовим салаты, теплые в том числе, из нее получаются отличные котлеты.

В процессе натирания может образовываться много сока, его лучше отжать.

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Рецепт от украинского шеф-повара paskhalov_chie.

Свекольные котлеты

Ингредиенты:

свекла – 600 г;

твердый сыр – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

манка – 70 г;

чеснок – 1 зубчик

зелень – по вкусу.

Рецепт котлет из моркови, они тоже замешиваются на манке, найдете здесь.

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Как приготовить: