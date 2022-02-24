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Свекольный сок без соковыжималки – рецепт с яблоком и имбирем

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
24 февраля, 18:46
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Если есть соковыжималка – сделать такой напиток проще. Также можно использовать блендер, правда, сок потом нужно процедить
Свекольный сок
Свекольный сок / Фото: instagram.com/narodnuy_metod

Витаминные напитки можно готовить не только из апельсинов, яблок и моркови, но и использовать свеклу.

Она хорошо сочетается с тем же яблоком, а еще – со свежим имбирем. Удобней будет с соковыжималкой, но блендер с этой задачей тоже справится.

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Рецепт с сайта Мasterclass.com.

Свекольный сок с яблоком

Свекольный сок
Свекольный сок / Фото: Pixabay

Ингредиенты на одну порцию:

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  • 2 большие красные свеклы, очищенные;
  • 1 зеленое яблоко без сердцевины;
  • 1 лимон, очищенный;
  • 10 г свежего имбиря, очищенного.

Здесь найдете рецепт кофе, который готовится с халвой.

Как приготовить:

  1. Нарежьте свеклу, зеленое яблоко, лимон и имбирь и пропустите через соковыжималку.
  2. Если готовите с помощью блендера, то измельчите все ингредиенты и процедите.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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