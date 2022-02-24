Свекольный сок без соковыжималки – рецепт с яблоком и имбирем

Свекольный сок / Фото: instagram.com/narodnuy_metod
Витаминные напитки можно готовить не только из апельсинов, яблок и моркови, но и использовать свеклу.
Она хорошо сочетается с тем же яблоком, а еще – со свежим имбирем. Удобней будет с соковыжималкой, но блендер с этой задачей тоже справится.
Рецепт с сайта Мasterclass.com.
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Свекольный сок с яблоком
Свекольный сок / Фото: Pixabay
Ингредиенты на одну порцию:
- 2 большие красные свеклы, очищенные;
- 1 зеленое яблоко без сердцевины;
- 1 лимон, очищенный;
- 10 г свежего имбиря, очищенного.
Здесь найдете рецепт кофе, который готовится с халвой.
Как приготовить:
- Нарежьте свеклу, зеленое яблоко, лимон и имбирь и пропустите через соковыжималку.
- Если готовите с помощью блендера, то измельчите все ингредиенты и процедите.