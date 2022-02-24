Свекольный сок без соковыжималки – рецепт с яблоком и имбирем

Если есть соковыжималка – сделать такой напиток проще. Также можно использовать блендер, правда, сок потом нужно процедить

Свекольный сок / Фото: instagram.com/narodnuy_metod

Витаминные напитки можно готовить не только из апельсинов, яблок и моркови, но и использовать свеклу.

Она хорошо сочетается с тем же яблоком, а еще – со свежим имбирем. Удобней будет с соковыжималкой, но блендер с этой задачей тоже справится.

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Рецепт с сайта Мasterclass.com.

Свекольный сок с яблоком

Свекольный сок / Фото: Pixabay

Ингредиенты на одну порцию:

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2 большие красные свеклы, очищенные;

1 зеленое яблоко без сердцевины;

1 лимон, очищенный;

10 г свежего имбиря, очищенного.

Здесь найдете рецепт кофе, который готовится с халвой.

Как приготовить: