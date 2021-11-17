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Свиные отбивные с яблоками на сковороде – их сочетаемость вкусов приятно удивит

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
17 ноября, 18:02
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Мясо не нужно отбивать, разве что приправить. Яблоки карамелизируются в той же сковороде, в которой обжаривались отбивные
Свиные отбивные с яблоками на сковороде
Свиные отбивные с яблоками на сковороде / Фото: www.mashed.com

Мы знаем, что свинина и яблоки отлично сочетаются. Кислинка этих фруктов нейтрализует жирность мяса и подчеркивает его вкус одновременно.

В рецепте Мashed.com нужно 2 столовых ложки коричневого сахара, в котором яблоки будут слегка карамелизироваться, его количество можно сокращать.

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Свиные отбивные с яблоками на сковороде

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 4 свиных отбивных;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 3 больших яблока, нарезанных ломтиками;
  • 2 ст. л. коричневого сахара;
  • ½ чайной ложки корицы;
  • свежая петрушка, соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Приправьте свиные отбивные солью и перцем по вкусу.
  2. Налейте оливковое масло в большую сковороду, разогрейте на среднем огне.
  3. Готовьте свиные отбивные, пока они не подрумянятся, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
  4. Переложите на тарелку, накройте фольгой.
  5. Растопите сливочное масло в той же сковороде, добавьте нарезанные яблоки, коричневый сахар и корицу.
  6. Готовьте, периодически помешивая, 5-6 минут или пока яблоки не станут мягкими.
  7. Переложите на тарелку и полейте яблочной смесью.
  8. Украсьте нарезанной свежей петрушкой и сразу подавайте.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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