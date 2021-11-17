Свиные отбивные с яблоками на сковороде – их сочетаемость вкусов приятно удивит

Мясо не нужно отбивать, разве что приправить. Яблоки карамелизируются в той же сковороде, в которой обжаривались отбивные

Свиные отбивные с яблоками на сковороде / Фото: www.mashed.com

Мы знаем, что свинина и яблоки отлично сочетаются. Кислинка этих фруктов нейтрализует жирность мяса и подчеркивает его вкус одновременно.

В рецепте Мashed.com нужно 2 столовых ложки коричневого сахара, в котором яблоки будут слегка карамелизироваться, его количество можно сокращать.

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Свиные отбивные с яблоками на сковороде

Ингредиенты:

1 ст. л. оливкового масла;

4 свиных отбивных;

2 ст. л. сливочного масла;

3 больших яблока, нарезанных ломтиками;

2 ст. л. коричневого сахара;

½ чайной ложки корицы;

свежая петрушка, соль, перец – по вкусу.

Как приготовить: