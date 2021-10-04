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Сыр бри в слоеном тесте – рецепт тягучей, ароматной закуски

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 октября, 12:27
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Перед приготовлением сыр нужно хорошо охладить, а готовое тесто максимально разморозить. Оригинальности закуски придаст немного густого джема, варенья или мармелада
Сыр бри в слоеном тесте
Сыр бри в слоеном тесте / Фото: cooking.nytimes.com

Это еще одно красивое дополнение к вашим любимым блюдам, где есть сыр. Сыр бри – это вкусно просто так, а когда подвергнуть его запеканию в слоеном тесте, он превращается во что-то изысканное. Авторы рецепта советуют взять малиновый или вишневый джем, имбирный или апельсиновый мармелад. Характерную для бри мягкую корочку нужно обрезать, так сыр лучше соединится с ягодным или фруктовым дополнением.

Сыр бри в слоеном тесте

Ингредиенты:

  • 200 г сыр бри;
  • упаковка слоеного теста;
  • 2 ст. л. густого джема;
  • 1 взбитое яйцо с 1 ст. л. воды;
  • 1 ст. л. сахара (по желанию).
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Как приготовить:

  1. Духовку разогрейте до 200 градусов. Срежьте с бри белую корку.
  2. Раскатайте охлажденное тесто до толщины примерно до 0,5 см в квадрат. Раскатанное тесто переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  3. Поместите бри в центр квадрата теста, а затем распределите джем сверху сыра. Оберните углами теста, чтобы тесто полностью не покрывало бри.
  4. Смажьте бри яичной смесью. Важно не смазывать низ, иначе подгорит.
  5. Выпекать от 35 до 45 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым. Дать остыть, но подавать теплым.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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