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Сырники с авокадо – стоит попробовать всем, кто любит здоровую и вкусную еду

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 ноября, 07:01
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Нужно всего лишь половина максимально спелого авокадо на 300 граммов творога. Его желательно растереть, чтобы не было комочков. Разные специи, сушеные травы приветствуются
Сырники с авокадо
Сырники с авокадо / Фото: instagram.com/narisovano/

Сырники – одни из немногих, с которыми эксперименты не закончатся никогда. В том смысле, что добавлять в них можно шпинат и рикотту или что-то подобное, и это всегда получится вкусно.

Сырники с авокадо стоит попробовать уже потому, что у них интересный вкус. Авокадо в них не преобладает, а разве что слегка подчеркивает творог.

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Ну и цвет – они очень красивые.

Фудблогер narisovano советует выбирать авокадо спелый, не бояться добавлять специи, уверяя, что эти сырники максимально сочные.

Сырники с авокадо

Ингредиенты:

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  • половина среднего авокадо;
  • 300 г творога;
  • яйцо;
  • соль;
  • 50 г муки + мука для формовки;
  • 1 ч. л. специй, трав.

Как приготовить:

  1. Авокадо размять вилкой, растереть с творогом и яйцом. Всыпать к массе соль, специи и травы, перемешать. Добавить муку, перемешать.
  2. Если у вас есть время, массу накрыть пленкой и убрать в холодильник на час и больше.
  3. На муке сформировать сырники. Обжарить на масле с двух сторон.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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