Сырники с бананами на завтрак – их стоит попробовать

Сырники с бананом / Фото: instagram.com/narisovano/
Сырники сами по себе хороши, с этим будут солидарны десятки тысяч любителей такого завтрака.
А когда к творогу добавить сезонную хурму или банан, как в нашем случае, – удовольствие можно получить двойное.
По словам фудблогера narisovano, не стоит сильно утруждаться формовкой этих сырников, пусть они будут слегка небрежного вида. А вот вкусными они наверняка получатся.
Далее по теме
Сырники с бананом
Ингредиенты:
- 300 г творога;
- 1 яйцо;
- небольшой банан;
- сахар по желанию;
- 40 г манки + манка/мука на формовку.
Как приготовить:⠀
- Банан размять вилкой и перемешать с творогом и сахаром. Вбить яйцо, перемешать до однородности.
- Всыпать манку, перемешать. Если есть время, накройте миску с массой пленкой и поставьте в холодильник на час.
- На рабочую поверхность насыпать муку или манку. Ложкой выложить по 40-50 г массы на муку. Получится 7-8 штук. Сформировать сырники.
- Жарить сырники на растительном масле. Сковороду предварительно хорошо прогреть на среднем огне. Жарить до румяной корочки с двух сторон.
Читайте также:
- Сырники с какао к завтраку – они станут вашими любимыми
- Сырники с рикоттой и шпинатом – такими вы их точно не пробовали
- 3 рецепта соленых сырников – с базиликом, шпинатом и укропом
- Сырники с твердым сыром и зеленью – идеальный рецепт к завтраку
- Рецепт сырника-пирога, который сократит приготовление завтрака до минимума