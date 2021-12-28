Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко

Блюдо к празднику

Сезонная запеканка

Пост к Рождеству

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Сырники с хурмой – отличный вариант для вкусного начала дня

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
28 декабря, 07:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На 400 граммов творога нужна одна спелая и сочная хурма, она будет резаться на мелкие кубики. Вместо яйца автор рецепта предлагает взять желток
Сырники с хурмой
Сырники с хурмой / Фото: instagram.com/narisovano/

Пока хурма в легком доступе, ее нужно использовать по максимуму. Мы рассказывали, как приготовить бисквит и медовый торт с ней, теперь – рецепт сырников.

Важно хорошо растереть творог и перед тем, как жарить сырники, прогреть сковороду на среднем огне.

Реклама

Автор рецепта narisovano советует брать сочную хурму и не слишком твердую.

Сырники с хурмой

Ингредиенты:

  • 400 г творога;
  • желток;
  • хурма;
  • сахар – по желанию и вкусу;
  • 50 г муки + мука на формовку.

Как приготовить:⠀

Реклама
  1. Творог растереть с желтком и сахаром. С хурмы снять шкурку и нарезать мелкими кубиками. Добавить к творогу, перемешать. Всыпать муку и перемешать.
  2. На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
  3. Жарить на растительном масле с двух сторон. Сковороду предварительно хорошо прогреть на среднем огне.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Будете использовать ананас в новогодних блюдах?
Праздничные салаты

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять