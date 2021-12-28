Сырники с хурмой – отличный вариант для вкусного начала дня

Сырники с хурмой / Фото: instagram.com/narisovano/
Пока хурма в легком доступе, ее нужно использовать по максимуму. Мы рассказывали, как приготовить бисквит и медовый торт с ней, теперь – рецепт сырников.
Важно хорошо растереть творог и перед тем, как жарить сырники, прогреть сковороду на среднем огне.
Автор рецепта narisovano советует брать сочную хурму и не слишком твердую.
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Сырники с хурмой
Ингредиенты:
- 400 г творога;
- желток;
- хурма;
- сахар – по желанию и вкусу;
- 50 г муки + мука на формовку.
Как приготовить:⠀
- Творог растереть с желтком и сахаром. С хурмы снять шкурку и нарезать мелкими кубиками. Добавить к творогу, перемешать. Всыпать муку и перемешать.
- На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
- Жарить на растительном масле с двух сторон. Сковороду предварительно хорошо прогреть на среднем огне.
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