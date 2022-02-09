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Сырники с оливками – рецепт самого неожиданного сочетания для любимого завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 февраля, 07:03
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Это когда любишь и сырники, и оливки одинаково сильно. Еще понадобится 100 граммов адыгейского сыра. После того, как сырники обжарятся, их нужно подержать под крышкой несколько минут
Сырники с оливками
Сырники с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

Как мы успели понять, рецептов соленых сырников существует десятки. Если пока не попробовали их с вялеными томатами и сливочным сыром, обязательно сделайте это.

Для этих, с оливками, нужен адыгейский сыр. Он плотный и поможет творогу держать форму.

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Оливки нужно натереть мелко, если будет слишком много сока – отжать его.

Традиционно фудблогер narisovano рекомендует хорошо разогреть сковороду перед тем, как на нее попадут сырники.

Сырники с адыгейским сыром и оливками

Сырники с оливками
Сырники с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Ингредиенты на шесть штук:⠀

  • 200 г творога;
  • желток;
  • 100 г адыгейского сыра;
  • по 0,5 ч. л. соли, специй, трав;
  • 7 оливок без косточек;
  • 20 г муки + мука на формовку.

Еще один рецепт интересных сырников – с рикоттой и шпинатом – найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Творог растереть с яйцом. Натереть или поломать сыр и смешать с творогом.⠀
  2. Добавить соль, специи и травы. Натереть оливки и добавить к творогу, перемешать. Всыпать муку и перемешать.
  3. На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
  4. Жарить сырники на растительном масле до румяной корочки с двух сторон.
  5. Накрыть крышкой, выключить огонь и дать сырникам дойти несколько минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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