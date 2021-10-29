Сырники с твердым сыром и зеленью – идеальный рецепт к завтраку

В рецепте есть рисовая и кукурузная мука это для тех, кто придерживается правильного питания. Эти сырники не будут хуже и с обычной мукой. Твердый сыр и свежую зелень берите свои любимые

Сырники с твердым сыром / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

Сырники – самый популярный выбор на завтрак и оспаривать это даже не смешно. Они бывают разными, зачастую сладкими. Но сырники с зеленью и чесноком тоже не сдают позиции.

В этом рецепте от lf_recepts_pp, кроме зелени, есть твердый сыр. Он натирается на мелкой терке и добавляется к творогу. По желанию сырники можно слегка обжарить, а потом довести до готовности в духовке.

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Сырники с твердым сыром и зеленью

Сырники с твердым сыром и зеленью / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

Ингредиенты:

творог – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

рисовая мука – 2 ст. л.;

кукурузная мука – 1 ст. л.;

сыр твердый – 80 г;

зелень, соль, специи.

Как приготовить:

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