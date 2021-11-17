Сырно-чесночный хлеб – готовится за 30 минут и не сохнет несколько дней

Хлеб бывает разным. Бывает максимально сырным, а бывает сырно-чесночным. Этот рецепт от кулинарного канала Gözde Yemek Tarifleri очень быстро реализуется.
Пока тесто слегка подходит в теплом месте, вы занимаетесь начинкой. Когда он выпекается, можно подумать, с чем его подать. Это может быть любимый салат или просто овощная нарезка.
Сырно-чесночный хлеб
Ингредиенты:
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- 20 г сахара;
- 5 г дрожжей;
- 200 мл молока;
- 240 г муки;
- щепотка соли, тимьяна;
- 20 мл оливкового масла;
- 5 зубчиков чеснока;
- 40 мл сливочного масла;
- 30 г сливочного сыра;
- 140 г твердого сыра;
- 80 г феты.
Как приготовить:
- Соединить теплое молоко, сахар, дрожжи, соль, оливковое масло и ввести муку. Замесить тесто и оставить под пленкой в теплом месте.
- Пропустить через пресс чеснок, добавить сливочный сыр и залить растопленным сливочным маслом. Перемешать.
- Раскатать тесто в тонкий пласт. Перенести на застеленный пергаментом противень. Выложить начинку, сверху посыпать измельченной фетой и твердым сыром. Приправить тимьяном.
- Выпекать 25 минут при 180 градусах.
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