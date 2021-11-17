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Сырно-чесночный хлеб – готовится за 30 минут и не сохнет несколько дней

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
17 ноября, 17:02
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Для замеса теста нужна щепотка сухих дрожжей. Для начинки, кроме чеснока, возьмите твердый сыр, сливочный и фету. Украсить можно тмином или семенами льна
Сырно-чесночный хлеб
Сырно-чесночный хлеб / Фото: Gözde Yemek Tarifleri

Хлеб бывает разным. Бывает максимально сырным, а бывает сырно-чесночным. Этот рецепт от кулинарного канала Gözde Yemek Tarifleri очень быстро реализуется.

Пока тесто слегка подходит в теплом месте, вы занимаетесь начинкой. Когда он выпекается, можно подумать, с чем его подать. Это может быть любимый салат или просто овощная нарезка.

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Сырно-чесночный хлеб

Ингредиенты:

  • 20 г сахара;
  • 5 г дрожжей;
  • 200 мл молока;
  • 240 г муки;
  • щепотка соли, тимьяна;
  • 20 мл оливкового масла;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 40 мл сливочного масла;
  • 30 г сливочного сыра;
  • 140 г твердого сыра;
  • 80 г феты.

Как приготовить:

  1. Соединить теплое молоко, сахар, дрожжи, соль, оливковое масло и ввести муку. Замесить тесто и оставить под пленкой в теплом месте.
  2. Пропустить через пресс чеснок, добавить сливочный сыр и залить растопленным сливочным маслом. Перемешать.
  3. Раскатать тесто в тонкий пласт. Перенести на застеленный пергаментом противень. Выложить начинку, сверху посыпать измельченной фетой и твердым сыром. Приправить тимьяном.
  4. Выпекать 25 минут при 180 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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