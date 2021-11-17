Сырно-чесночный хлеб – готовится за 30 минут и не сохнет несколько дней

Для замеса теста нужна щепотка сухих дрожжей. Для начинки, кроме чеснока, возьмите твердый сыр, сливочный и фету. Украсить можно тмином или семенами льна

Сырно-чесночный хлеб / Фото: Gözde Yemek Tarifleri

Хлеб бывает разным. Бывает максимально сырным, а бывает сырно-чесночным. Этот рецепт от кулинарного канала Gözde Yemek Tarifleri очень быстро реализуется.

Пока тесто слегка подходит в теплом месте, вы занимаетесь начинкой. Когда он выпекается, можно подумать, с чем его подать. Это может быть любимый салат или просто овощная нарезка.

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Сырно-чесночный хлеб

Ингредиенты:

20 г сахара;

5 г дрожжей;

200 мл молока;

240 г муки;

щепотка соли, тимьяна;

20 мл оливкового масла;

5 зубчиков чеснока;

40 мл сливочного масла;

30 г сливочного сыра;

140 г твердого сыра;

80 г феты.

Как приготовить: