Сырно-творожная пицца – максимально насыщенный по вкусу вариант для завтрака

Эту пиццу обязательно оценят все, кто любят много разного сыра в одном блюде, и те, кто предпочитает сытные завтраки.
Основа для пиццы от фудблогера narisovano выпекается из муки и творога. А для начинки нужны сулугуни и сыр с плесенью.
Что касается сыра, то здесь есть поле для деятельности, то есть использовать можно любой другой и в разных количествах. В конце не забудьте украсить свою пиццу зеленью.
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Так что если любите разные эксперименты с классическими блюдами, в нашем случае с пиццей, то эту вы оцените наверняка.
Сырно-творожная пицца
Ингредиенты:
- 200 г творога в брикете;
- 1 яйцо + 1 белок;
- соль;
- 100 г муки;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- 60 г сулугуни;
- 40 г сыра с плесенью.
Как приготовить:
- Для теста творог смешать с яйцом и белком. Добавить соль, всыпать муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать.
- Плоскую форму или противень застелить пергаментом, смазать маслом. Выложить тесто и мокрыми руками разровнять в круг. Выпекать 10 минут при 180 градусах.
- Сулугуни натереть на крупной терке, сыр с плесенью поломать.
- На основу высыпать равномерно сулугуни. Убрать в духовку на пять-семь минут. После выложить сыр с плесенью и выпекать еще несколько минут.
- Украсить зеленью.
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