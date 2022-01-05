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Сырно-творожная пицца – максимально насыщенный по вкусу вариант для завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 января, 07:01
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Ее основа выпекается не просто на муке, а с добавлением творога. Как только основа будет готова, на нее помещаются два вида сыра – сулугуни и с плесенью
Сырно-творожная пицца
Сырно-творожная пицца / Фото: instagram.com/narisovano/

Эту пиццу обязательно оценят все, кто любят много разного сыра в одном блюде, и те, кто предпочитает сытные завтраки.

Основа для пиццы от фудблогера narisovano выпекается из муки и творога. А для начинки нужны сулугуни и сыр с плесенью.

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Что касается сыра, то здесь есть поле для деятельности, то есть использовать можно любой другой и в разных количествах. В конце не забудьте украсить свою пиццу зеленью.

Так что если любите разные эксперименты с классическими блюдами, в нашем случае с пиццей, то эту вы оцените наверняка.

Сырно-творожная пицца

Ингредиенты:

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  • 200 г творога в брикете;
  • 1 яйцо + 1 белок;
  • соль;
  • 100 г муки;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 60 г сулугуни;
  • 40 г сыра с плесенью.

Как приготовить:

  1. Для теста творог смешать с яйцом и белком. Добавить соль, всыпать муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать.
  2. Плоскую форму или противень застелить пергаментом, смазать маслом. Выложить тесто и мокрыми руками разровнять в круг. Выпекать 10 минут при 180 градусах.
  3. Сулугуни натереть на крупной терке, сыр с плесенью поломать.
  4. На основу высыпать равномерно сулугуни. Убрать в духовку на пять-семь минут. После выложить сыр с плесенью и выпекать еще несколько минут.
  5. Украсить зеленью.

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Ирина Маслова
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