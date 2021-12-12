Сырное печенье на скорую руку – отличное как закуска к вину

Оно действительно быстрое, замешивается минут двадцать, выпекается еще меньше. Тесто нужно замешать на муке и кукурузном крахмале, потом добавить тертый пармезан

Сырное печенье / Фото: instagram.com/iamcookru/

Сопровождать вино может не только сыр, но и выпечка с ним. В Италии с этим делом отлично справляются хрустящие таралли.

Это сырное печенье, как утверждает его автор iamcookru, тоже отлично подойдет к вину.

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В его составе есть немного пармезана, а кукурузного крахмала больше, чем муки.

Еще одна важная вещь – попробовать вы его сможете очень быстро, печенье выпекается практически мгновенно.

Сырное печенье

Ингредиенты:

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Масло сливочное – 10 г

Яйцо – 1 шт.

Сахарная пудра – 10 г

Кукурузный крахмал – 60 г

Мука пшеничная – 10 г

Пармезан – 20 г

Как приготовить: