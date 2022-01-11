Сытный болгарский гювеч со свининой – готовится просто, съедается быстро

Свинина готовится быстро. Будь то в мультиварке с вином, оливками и помидорами, будь то этот красивый болгарский гювеч.
Блюдо древнее и почитаемое местными. Они готовят и подают его в одноименном глиняном горшке.
Вариантов гювеча много. Главное – это наличие болгарского перца и паприки.
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Если захотите готовить его порционно, то в конце нужно разбить в каждый горшочек по яйцу, желток должен схватиться.
Рецепт взят со страницы kulinarnyj_zhurnal.
Гювеч со свининой
Ингредиенты:
- Свинина – 600 г
- Рис круглозерный – 200 г
- Перец болгарский – 2-3 шт.
- Помидоры в томатном соусе – 400 мл
- Лук – 1 шт.
- Паприка молотая – 2 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Вода горячая – 800 мл
- Соль, перец, петрушка
Как приготовить:
- Свинину нарезать на крупные кусочки. Лук нарезать на кубики, перец – небольшими полосками.
- На растительном масле обжарить свинину около 3 минут. Добавить лук, соль и перец, тушить на медленном огне 10 минут.
- К мясу добавить паприку, перемешать и влить 400 мл горячей воды. Тушить под крышкой 20 минут.
- Добавить болгарский перец и 3 ст. л. нарезанных помидоров в томатном соке. Всыпать сахар и тушить 10 минут.
- Добавить 200 г промытого риса, влить 400 мл горячей воды. Довести до вкуса солью и перцем.
- Переложить в горшок. Сверху выложить помидоры с томатным соком.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
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