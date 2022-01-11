Сытный болгарский гювеч со свининой – готовится просто, съедается быстро

Вариантов у гювеча множество, но вот готовить его нужно в глиняных горшках. В Болгарию, по мнению кулинарных историков, это блюдо пришло из Турции

Гювеч со свининой / Фото: instagram.com/natalia_knyazeva_bg

Свинина готовится быстро. Будь то в мультиварке с вином, оливками и помидорами, будь то этот красивый болгарский гювеч.

Блюдо древнее и почитаемое местными. Они готовят и подают его в одноименном глиняном горшке.

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Вариантов гювеча много. Главное – это наличие болгарского перца и паприки.

Если захотите готовить его порционно, то в конце нужно разбить в каждый горшочек по яйцу, желток должен схватиться.

Рецепт взят со страницы kulinarnyj_zhurnal.

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Гювеч со свининой

Ингредиенты:

Свинина – 600 г

Рис круглозерный – 200 г

Перец болгарский – 2-3 шт.

Помидоры в томатном соусе – 400 мл

Лук – 1 шт.

Паприка молотая – 2 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Вода горячая – 800 мл

Соль, перец, петрушка

Как приготовить: