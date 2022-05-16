Сытный и недорогой завтрак – рецепты запеченных под сметаной драников

Пожалуй, самый сытный украинский драник – панский. Его готовят на Закарпатье. Он большой, заворачивается в конверт, внутри которого помещаются обжаренные грибы с куриным филе.
Этот рецепт классический, но способ приготовления отличается запеканием под творожным соусом. В соусе есть чеснок, немного сметаны и зелень. При желании можно добавить сверху драников немного твердого сыра.
Рецепт украинского фудблогера Лілія Цвіт.
Запеченные драники
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- лук – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, перец.
Для соуса:
- творог – 200 г;
- чеснок – 2-3 зуб.;
- сметана – 2 ст. л.;
- сыр твердый – 50 г;
- соль.
Как приготовить:
- Почищенный картофель измельчить с луком. Добавить соль, перец. Вбить яйцо, перемешать.
- Разогреть духовку до 220 градусов.
- Формировать на застеленный противень. Запекать 10-15 минут.
- Для соуса творог соединить со сметаной и пропущенный через пресс чеснок. Посолить по вкусу.
- Драники переложить в форму, смазанную сливочным маслом. Залить соусом, посыпать тертым сыром и запекать 10 минут.
Смотрите в видео, как готовит свои драники автор рецепта.
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