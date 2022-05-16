Сытный и недорогой завтрак – рецепты запеченных под сметаной драников

Соус, под которым будут запекаться драники, готовится на основе творога, чеснока и небольшого количества сметаны. Мука для теста не нужна

Запеченные драники на завтрак / Фото: Depositphotos

Пожалуй, самый сытный украинский драник – панский. Его готовят на Закарпатье. Он большой, заворачивается в конверт, внутри которого помещаются обжаренные грибы с куриным филе.

Этот рецепт классический, но способ приготовления отличается запеканием под творожным соусом. В соусе есть чеснок, немного сметаны и зелень. При желании можно добавить сверху драников немного твердого сыра.

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Рецепт украинского фудблогера Лілія Цвіт.

Запеченные драники

Запеченные драники / Фото: Лілія Цвіт

Ингредиенты:

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картофель – 1 кг;

лук – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

соль, перец.

Для соуса:

творог – 200 г;

чеснок – 2-3 зуб.;

сметана – 2 ст. л.;

сыр твердый – 50 г;

соль.

Как приготовить:

Почищенный картофель измельчить с луком. Добавить соль, перец. Вбить яйцо, перемешать. Разогреть духовку до 220 градусов. Формировать на застеленный противень. Запекать 10-15 минут. Для соуса творог соединить со сметаной и пропущенный через пресс чеснок. Посолить по вкусу. Драники переложить в форму, смазанную сливочным маслом. Залить соусом, посыпать тертым сыром и запекать 10 минут.

Смотрите в видео, как готовит свои драники автор рецепта.

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