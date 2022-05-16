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СЕГОДНЯ Еда

Сытный и недорогой завтрак – рецепты запеченных под сметаной драников

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 мая, 07:01
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Соус, под которым будут запекаться драники, готовится на основе творога, чеснока и небольшого количества сметаны. Мука для теста не нужна
Запеченные драники на завтрак
Запеченные драники на завтрак / Фото: Depositphotos

Пожалуй, самый сытный украинский драник – панский. Его готовят на Закарпатье. Он большой, заворачивается в конверт, внутри которого помещаются обжаренные грибы с куриным филе.

Этот рецепт классический, но способ приготовления отличается запеканием под творожным соусом. В соусе есть чеснок, немного сметаны и зелень. При желании можно добавить сверху драников немного твердого сыра.

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Рецепт украинского фудблогера Лілія Цвіт.

Запеченные драники

Запеченные драники
Запеченные драники / Фото: Лілія Цвіт

Ингредиенты:

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  • картофель – 1 кг;
  • лук – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль, перец.

Для соуса:

  • творог – 200 г;
  • чеснок – 2-3 зуб.;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • сыр твердый – 50 г;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Почищенный картофель измельчить с луком. Добавить соль, перец. Вбить яйцо, перемешать.
  2. Разогреть духовку до 220 градусов.
  3. Формировать на застеленный противень. Запекать 10-15 минут.
  4. Для соуса творог соединить со сметаной и пропущенный через пресс чеснок. Посолить по вкусу.
  5. Драники переложить в форму, смазанную сливочным маслом. Залить соусом, посыпать тертым сыром и запекать 10 минут.

Смотрите в видео, как готовит свои драники автор рецепта.

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В США на завтрак готовят хашбраун, пирог из сыра и картофеля. Здесь читайте этот рецепт.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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