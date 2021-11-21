Таралли – хрустящий итальянский перекус, тонкости приготовления и рецепт

Хрустящие колечки таралли родились на юге Италии. Это не какой-то там роскошный десерт, как сицилийские трубочки канноли, это аперитив к вину.
Сначала таралли готовило бедное население, чтобы был простой, но вкусный перекус. Теперь существует множество вариаций, точнее, специй в их рецептуре. Испробовать нужно хотя бы одну из них.
Во-первых, не стоит путать таралли с нашими сушками. Да, внешне они похожи, отчего складывается впечатление, что они одинаковы на вкус.
Далее по теме
Во-вторых, таралли солоноватые, их легко раскусить и они тают во рту рассыпаясь. С сушками так получается не всегда.
Фублогер anna_jahier предлагает готовить таралли с разными специями на выбор: от черного до красного молотого перца до куркумы и фенхеля.
Таралли – рецепт
Ингредиенты на 60 штук:
- 550 г муки;
- 200 мл сухого белого вина;
- 120 мл оливкового масла extra vergine;
- 10 г мелкой соли;
- семена фенхеля, куркума, молотый перец – на выбор
Как приготовить:⠀
- В просеянную муку добавить соль и оливковое масло. Смешать руками, получается рассыпчатая масса. Влить вино и вымешивать 10 минут. Добавить семена фенхеля или другие специи по вкусу.
- Раскатать колбаски диаметром примерно в 1 см, отрезать кусочки длиной примерно в 10-12 см, скрепить как сушки.
- В большой кастрюле вскипятить воду, духовку разогреть до 190 градусов.
- Опустить таралли в кипяток, как только всплывут – достать шумовкой и выложить на пекарскую бумагу на противень.
- Выпекать около 40 минут.