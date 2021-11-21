Таралли – хрустящий итальянский перекус, тонкости приготовления и рецепт

Традиционная закуска, популярная на юге Итали, по сути, аперитив к вину. Оно, сухое белое, тоже есть среди ингредиентов. Перед запеканием таралли нужно отварить в кипятке

Таралли - итальянская закуска / Фото: instagram.com/anna_jahier/

Хрустящие колечки таралли родились на юге Италии. Это не какой-то там роскошный десерт, как сицилийские трубочки канноли, это аперитив к вину.

Сначала таралли готовило бедное население, чтобы был простой, но вкусный перекус. Теперь существует множество вариаций, точнее, специй в их рецептуре. Испробовать нужно хотя бы одну из них.

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Во-первых, не стоит путать таралли с нашими сушками. Да, внешне они похожи, отчего складывается впечатление, что они одинаковы на вкус.

Во-вторых, таралли солоноватые, их легко раскусить и они тают во рту рассыпаясь. С сушками так получается не всегда.

Фублогер anna_jahier предлагает готовить таралли с разными специями на выбор: от черного до красного молотого перца до куркумы и фенхеля.

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Таралли – рецепт

Ингредиенты на 60 штук:

550 г муки;

200 мл сухого белого вина;

120 мл оливкового масла extra vergine;

10 г мелкой соли;

семена фенхеля, куркума, молотый перец – на выбор

Как приготовить:⠀