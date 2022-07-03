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Тарт татен с молодым картофелем – необычный рецепт бюджетного обеда (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 июля, 14:16
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Начинка с картофелем начинает готовиться в чугунной сковороде, в ней же тарт татен будет запекаться. К картошке добавьте немного брынзы или феты
Бюджетный обед - рецепт тарт татена с молодым картофелем
Бюджетный обед - рецепт тарт татена с молодым картофелем / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com, www.fwi.co.uk

Вероятно, это одно из красивейших применений молодого картофеля. Обычно мы его варим или запекаем, что тоже вкусно бесспорно.

Фудблогер picantecooking.com, путем изучений и экспериментов, довела до совершенства свой тарт татен, добавив в него обжаренный лук, чеснок и немного брынзы.

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Старайтесь, чтобы картофелины были примерно одного размера. Не стоит сокращать количество сливочного масла, указанного в рецепте. Иначе картофель прилипнет к дну чугунной сковороды, в которой запекается тарт татен.

Тарт татен с молодым картофелем

Тарт татен с молодым картофелем
Тарт татен с молодым картофелем / Фото: picantecooking.com

Ингредиенты для теста:

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  • 160 г муки;
  • 60 г сливочного масла, хорошо охладить, порезать кубиками;
  • 80 г сметаны;
  • 1/2 ч. л. соли.

Для пирога:

  • 600 г мелкого молодого картофеля, хорошо помыть;
  • 2 средние луковицы, почистить, порезать полукольцами;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 60 г сливочного масла, порубить;
  • 4 ст. л. растительного масла;
  • 1 головка чеснока, почистить;
  • 100 г феты или брынзы;
  • соль, свежемолотый перец.

Как приготовить:

  1. В чашу блендера поместить муку, соль и сливочное масло. Хорошо растереть все вместе. Если блендера нет, в глубокой миске растереть муку и соль с маслом.
  2. Добавить сметану и еще раз взбить до образования больших комков. Тесто обмять и завернуть в пищевую пленку. Поставить в холодильник.
  3. Молодой картофель отварить в подсоленной воде, отцедить.
  4. В средней сковороде разогреть 30 г сливочного масла, добавить лук, посолить по вкусу и добавить сахар. Хорошо вымешать и жарить на медленном огне до золотистого цвета.
  5. Тесто достать из холодильника, не слишком тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности и вырезать круг в соответствии с диаметром сковороды.
  6. Духовку разогреть до 190 градусов с конвекцией.
  7. Сковородку, в которой будете запекать пирог, поставить на средний огонь. Добавить растительное масло и картофель, немного подрумянить его.
  8. Выложить зубки чеснока между картофелинами. Посолить по вкусу.
  9. Равномерно разложить лук и выложить сыр.
  10. Выключить огонь, по поверхности начинки разложить остальное сливочное масло.
  11. Аккуратно выложить на картофель тесто, осторожно прижимая его руками, чтобы весь картофель был накрыт.
  12. Выпекать 30-35 минут. Тесто должно подрумяниться.
  13. Достать пирог из духовки, накрыть сковороду тарелкой и осторожно перевернуть пирог на тарелку. Поперчить и подавать.

На Канарских островах готовят морщинистый молодой картофель. Подаются с двумя соусами из паприки и кинзы.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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