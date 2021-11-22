Те самые трубочки со сгущенкой – рецепты 1985 года и современный

Для этой выпечки, как и для "Мишек-шишек", существовало специальное оборудование. Сначала их выпекали над газом, держа форму в руках, немного позже появились электрические вафельницы.
Но главное – это быстро скрутить горячие вафли в трубочки и при этом стараться не обжечься, что было практические невозможно.
Кто и когда впервые придумал из вафель делать трубочки и заполнять вареной сгущенкой – никто не ответит. Это были чистой воды эксперименты хозяек, чтобы обеспечить семью праздничным и эффектным десертом. Во всяком случае, по меркам советского времени.
Далее по теме
В осовремененном рецепте от sweet_foto_rnd вместо сливочного масла – маргарин.
Вафли по рецепту 1985 года
Все ингредиенты смешивались, а для начинки варилась сгущенка. Если в доме было сливочное масло и грецкие орехи, то и они попадали внутрь трубочек.
Итак, больше 30 лет назад в составе были: два стакана муки, стакан сахара, четыре яйца и 300 граммов маргарина.
Рецепт был на вафельнице. Очевидно, чтобы не забыть.
Трубочки со сгущенкой
Ингредиенты для трубочек:
- Сахар – 150 г
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 140 г
- Сливочное масло – 150 г
- Щепотка ванилина
Для начинки:
- Вареная сгущенка – 1 банка
- Сливочное масло – 180 г
Как приготовить:
- Яйца с сахаром смешать и объединить при помощи венчика. Влить растопленное сливочное масло.
- Частями ввести просеянную муку. Добавить ванилин и перемешать.
- Выпекать, согласно инструкции вафельницы.
- Горячими скрутить вафли в трубочки и дать остыть.
- Для начинки слегка взбить размягченное сливочное масло. Частями ввести вареную сгущенку комнатной температуры, продолжая взбивать.
- Наполнить трубочки кремом и убрать в холодильник.
Читайте также:
- Запеканка как в детском саду – приготовить просто, оторваться невозможно
- Простой рецепт "Школьного" пирожного – любимой выпечки детства
- Печенье "Хризантемы" из детства – формы для выпекания не нужны, разве что мясорубка
- Кекс "Столичный" с изюмом – рецепт выпечки, которую многие помнят из детства
- "Шоколадная колбаса – как приготовить самый оригинальный десерт детства