Те самые заварные колечки с творогом – простой рецепт выпечки детства

Слоеные творожные рогалики – чисто домашняя выпечка. "Заварное кольцо", или творожные колечки, как называли их в народе, можно было купить в магазине.
Есть их было не очень удобно, крем так и норовил выпасть или просочиться в отверстие заварной основы. Так что удобнее не разрезать колечки вдоль и скреплять нежным творожным кремом, а все-таки их начинить.
К крему стоит попробовать добавить ягодное или фруктовое пюре, измельченные орехи, чтобы разнообразить вкус.
Рецепт был опробован редакцией.
Творожные колечки
Ингредиенты:
- по 125 г воды, молока;
- 100 г сливочного масла 82,5%;
- 150 г муки;
- 4-5 шт. яиц;
- 10 г сахара;
- щепотка соли.
Крем:
- 250 г творога;
- 170-200 мл сливок 33%;
- ванилин, сахарная пудра;
- соль щепотка.
Как приготовить:
- В сотейнике соединить воду и молоко. Добавить сливочное масло, сахар и щепотку соли.
- Нагреть почти до кипения до полного растворения сливочного масла. Помешивая, добавить муку частями. Заварить тесто в течение 2-3 минут.
- Переложить в отдельную емкость. Дать слегка остыть и постепенно добавить яйца. Должна получится довольно густая масса.
- Отсадить кольца на застеленный противень. Посыпать сахарной пудрой. Выпекать при 190 градусах 25-30 минут.
- Для крема перетереть творог. Влить сливки и добавить сахарную пудру, щепотку соли и ванильный сахар. Взбить миксером на высокой скорости 2 минуты.
- Начинить кольца кремом. При подаче украсить сахарной пудрой.
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