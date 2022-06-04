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Те самые заварные колечки с творогом – простой рецепт выпечки детства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 июня, 08:39
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У лакомства было несколько названий, например, "Заварное кольцо". Это была вариация заварного пирожного, только вместо глазури кольцо украшалось сахарной пудрой
Заварные колечки с творогом
Заварные колечки с творогом / Фото: instagram.com/tortomaster

Слоеные творожные рогалики – чисто домашняя выпечка. "Заварное кольцо", или творожные колечки, как называли их в народе, можно было купить в магазине.

Есть их было не очень удобно, крем так и норовил выпасть или просочиться в отверстие заварной основы. Так что удобнее не разрезать колечки вдоль и скреплять нежным творожным кремом, а все-таки их начинить.

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К крему стоит попробовать добавить ягодное или фруктовое пюре, измельченные орехи, чтобы разнообразить вкус.

Рецепт был опробован редакцией.

Творожные колечки

Творожные колечки
Творожные колечки

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Ингредиенты:

  • по 125 г воды, молока;
  • 100 г сливочного масла 82,5%;
  • 150 г муки;
  • 4-5 шт. яиц;
  • 10 г сахара;
  • щепотка соли.

Крем:

  • 250 г творога;
  • 170-200 мл сливок 33%;
  • ванилин, сахарная пудра;
  • соль щепотка.

Как приготовить:

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  1. В сотейнике соединить воду и молоко. Добавить сливочное масло, сахар и щепотку соли.
  2. Нагреть почти до кипения до полного растворения сливочного масла. Помешивая, добавить муку частями. Заварить тесто в течение 2-3 минут.
  3. Переложить в отдельную емкость. Дать слегка остыть и постепенно добавить яйца. Должна получится довольно густая масса.
  4. Отсадить кольца на застеленный противень. Посыпать сахарной пудрой. Выпекать при 190 градусах 25-30 минут.
  5. Для крема перетереть творог. Влить сливки и добавить сахарную пудру, щепотку соли и ванильный сахар. Взбить миксером на высокой скорости 2 минуты.
  6. Начинить кольца кремом. При подаче украсить сахарной пудрой.

И еще один рецепт выпечки из детства – сочного мягкого печенья – найдете в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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