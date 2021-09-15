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Тефтели и фрикадельки из разных стран – 5 проверенных временем рецептов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
15 сентября, 17:04
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Это шведские фрикадельки, крупные тефтели кюфта из Армении, американские митболы из мяса индейки и кефтедес из Греции. Их можно подавать с картофельным пюре, пастой или другим любимым гарниром
Рецепты тефтелей и фрикаделек из разных стран
Рецепты тефтелей и фрикаделек из разных стран / Фото: freepik.com

Почему проверенных временем? Потому что история этих блюд насчитывает даже не сотню лет, а несколько сотен. Это касается армянских тефтелей кюфта и шведских фрикаделек. С последними, кстати, пока неразбериха. Турки уверяют, что этот рецепт был привезен в Швецию Карлом XII.

Что касается американских митболов, то здесь сыграли роль итальянские иммигранты. Есть версия, что митболы появились из экспериментов над соусом бешамель и мясным фаршем. А вообще, вариаций каждых из ниже представленных мясных блюд существует множество. Поэтому немного видоизменять их вполне можно.

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Кюфта из Армении

Тефтели с гречкой
Тефтели с гречкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 700 г говяжий фарш;
  • 1 шт. лук репчатый;
  • 50 мл молоко;
  • 100 мл красное сухое вино;
  • 50 г сливочное масло;
  • соль, перец, специи – по вкусу;
  • зерна граната, зелень – для украшения.

Способ приготовления

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  1. Фарш посолить, поперчить. Добавить молоко, перемешать. По желанию можно добавить 50 мл коньяка.
  2. Лук мелко нарезать, соединить с фаршем.
  3. Сформировать большие фрикадельки, отварить в течение 25 минут в кипящей воде, в которую добавлено вино.
  4. Подавать целыми или порезанными со сливочным маслом, украсив гранатом и зеленью.

Польпетте из Италии

Польпетте – итальянские фрикадельки
Польпетте – итальянские фрикадельки

Ингредиенты

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  • 500 г говяжьего фарша;
  • 1 шт. яйцо;
  • 50 г пармезана;
  • 2 ст. л. панировочных сухарей;
  • 2/3 ч. л. соли;
  • по 1 ч. л. базилик, орегано;
  • 2 ч. л. сухой чеснок;
  • Небольшой пучок петрушки:
  • 1 ст. л. оливкового масла для жарки.

Для соуса

  • 1 банка консервированных помидоров;
  • 1/2 ст. воды;
  • 4-5 зуб. чеснока;
  • соль, перец – по вкусу;
  • 1 ст. л. оливкового масла для жарки.

Способ приготовления

  1. Мелко нарезать петрушку. Добавить в фарш яйцо, тертый пармезан, панировочные сухари, базилик, орегано, сухой чеснок, соль, перец. Перемешать.
  2. Сформировать небольшие шарики размером с грецкий орех. На раскаленную сковороду налить оливковое масло. Обжарить с двух сторон, не до готовности.
  3. Для соуса на раскаленную сковороду налить оливковое масло, положить чеснок. Когда чеснок пожариться, убрать его. Это для ароматизации масла.
  4. Вылить в сковороду томаты, полстакана воды, соль перец по вкусу. Когда соус закипит, положить фрикадельки.
  5. Закрыть крышкой, тушить 30 минут на среднем огне.

Митболы из индейки

Митболы из индейки
Митболы из индейки / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 700 г филе индейки;
  • 1 луковица;
  • 140 г сулугуни;
  • 2 зубчика чеснока:
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • соль, перец, петрушка – по вкусу.

Способ приготовления⠀

  1. Филе индейки пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Лук и петрушку мелко нарезать, сулугуни натереть на крупной терке.
  2. Индейку соединить с чесноком, пропущенным через пресс, луком, петрушкой и сулугуни. Посолить, поперчить по вкусу.
  3. Сформировать шарики и обжарить на растительном масле до румяной корочки.
  4. Переложить в форму и запекать 10 минут при 200 градусах.

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Кефтедес из Греции

Греческие тефтели кефтедес
Греческие тефтели кефтедес / Фото: instagram.com/svetusha_67/

Ингредиенты

  • 700 г микс свиного и говяжьего фарша;
  • 150 г мякиш белого хлеба;
  • 120 мл молоко;
  • по 1 шт. яблоко; лук
  • по 0, 5 ч. л. сушеная или свежая мята, корица;
  • 2 шт. яйцо;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Мякиш замочить в молоке, размять. Лук и петрушку мелко нарезать. Яблоко натереть на мелкой терке.
  2. В фарш добавить хлеб, лук, яблоко, яйца, петрушку, мяту и корицу. Посолить и поперчить. Хорошо отбить фарш.
  3. Сформировать небольшие тефтели.
  4. Разогреть растительное масло и обжарить кефтедес со всех сторон на сильном огне до румяной корочки.
  5. Убавить огонь, накрыть крышкой и тушить еще несколько минут.

Шведские фрикадельки

Шведские фрикадельки
Шведские фрикадельки / Фото: instagram.com/moli__/

Ингредиенты

  • 1 кг говяжий фарш;
  • по 1/2 ст. панировочные сухари, репчатый лук;
  • 1 шт. яйцо;
  • по 1/2 ч. л. соль, перец;
  • 2 ст. молоко, говяжий бульон;
  • 1 ст. л. вустерширский соус;
  • петрушка, растительное масло.

Способ приготовления

  1. Смешать фарш, лук, яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо вымешать фарш и сформировать фрикадельки. Обжарить их с каждой стороны по 1 минуте.
  2. В чаше мультиварки смешать бульон и молоко, соль, перец, соус и довести до кипения.
  3. Добавить сметану и перемешать, чтобы она смешалась. Соус должен стать сливочным.
  4. Выложить фрикадельки в соус и протушить в течение 5 минут.
  5. Подавать с подготовленным рисом (лапшой или картофелем), украсить соусом и петрушкой.

Здесь найдете рецепты 3 мясных рулетов из разных стран.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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