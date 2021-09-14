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Теплый куриный салат с грушами и мангольдом – идея для уютного семейного ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
14 сентября, 14:06
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Курицу для этого салата нужно предварительно отварить, а потом запечь. Мангольд старайтесь выбирать молодой, он сочнее. Еще будут нужны болгарский перец, лук-шалот и немного лимонного сока
Теплый куриный салат с грушами
Теплый куриный салат с грушами / Фото: www.eatthis.com

Почему осенние салаты особенные? Потому что у нас есть широкий выбор насыщенных вкусом ингредиентов, а отсюда – и бесконечное поле для кулинарных экспериментов. Этот рецепт разработан специалистами в области диетологи США. Они утверждают, что отварная, а потом немного запеченная курица в салате понравится самым маленьким. К тому же этот теплый салат достаточно полезный. Он сытный, поэтому вполне может заменить ваш традиционный ужин.

Теплый куриный салат с грушами и мангольдом

Ингредиенты

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  • 2 стакана нарезанной вареной курицы
  • 6 стаканов нарезанного мангольда
  • 1 груша, нарезанная
  • 2 болгарских перца, нарезанных
  • 1/4 стакана кедровых орехов, поджаренных
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 1 лук-шалот, измельченный
  • 2 ст. л. свежего лимонного сока
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • 1/4 ч. л. соли

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Оберните нарезанную курицу пергаментной бумагой, выложите на противень и прогрейте 10 минут.
  2. В большой миске смешайте мангольд, грушу, перец и кедровые орехи.
  3. В небольшой миске смешайте оливковое масло, лук-шалот, лимонный сок, уксус, горчицу и соль. Добавьте заправку к салату и перемешайте.
  4. Добавьте в миску теплую курицу, хорошо перемешайте и сразу подавайте.

И еще 7 рецептов салатов с копченой курицей найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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