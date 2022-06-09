Теплый салат с баклажанами – такой ужин вы будете готовить всегда

Автор рецепта предлагает все ингредиенты запечь, а это, кроме баклажанов, помидоры, болгарский перец и молодая морковь

Теплый салат с баклажанами / Фото: freepik.com

Этот салат действительно можно есть каждый день, как и салат со свеклой, и уже тем более если являетесь настоящим поклонником баклажанов.

Перед тем, как все овощи отправятся запекаться, их нужно полить заправкой из сливочного масла, чеснока и специй.

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Подавайте, сбрызнув соком лимона и посыпав кунжутом.

Рецепт от фудблогера dobryanochka.

Теплый салат с баклажанами

Теплый салат с баклажанами / Фото: instagram.com/dobryanochka/

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Ингредиенты:

баклажаны, болгарский перец – по 2 шт.;

молодая морковь, помидоры – по 3 шт.;

сливочное масло – 3 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

смесь "Итальянские травы";

перец, соль, сок лимона, кунжут;

сахар – 1 ч. л.

Как приготовить:

Замочить баклажаны в соленой воде (1 ст. л. соли на 1 литр воды) на 10-15 минут. Нарезать небольшими кусочками баклажаны, перец, морковь, помидоры. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить выдавленный чеснок, сахар. Смазать этим маслом все овощи. Посыпать сверху перцем и травами. Запекать 15-30 минут при 170 градусах. Время зависит от размера овощей. Выложить на тарелку, слегка сбрызнуть соком лимона, посолить если нужно, посыпать кунжутом и зеленью.

И еще один рецепт для сытного ужина – теплого салата с макаронами и тушенкой или ветчиной.