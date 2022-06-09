Теплый салат с баклажанами – такой ужин вы будете готовить всегда

Теплый салат с баклажанами / Фото: freepik.com
Этот салат действительно можно есть каждый день, как и салат со свеклой, и уже тем более если являетесь настоящим поклонником баклажанов.
Перед тем, как все овощи отправятся запекаться, их нужно полить заправкой из сливочного масла, чеснока и специй.
Подавайте, сбрызнув соком лимона и посыпав кунжутом.
Рецепт от фудблогера dobryanochka.
Теплый салат с баклажанами
Теплый салат с баклажанами / Фото: instagram.com/dobryanochka/
Ингредиенты:
- баклажаны, болгарский перец – по 2 шт.;
- молодая морковь, помидоры – по 3 шт.;
- сливочное масло – 3 ст. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- смесь "Итальянские травы";
- перец, соль, сок лимона, кунжут;
- сахар – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Замочить баклажаны в соленой воде (1 ст. л. соли на 1 литр воды) на 10-15 минут.
- Нарезать небольшими кусочками баклажаны, перец, морковь, помидоры. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- В сотейнике растопить сливочное масло, добавить выдавленный чеснок, сахар.
- Смазать этим маслом все овощи. Посыпать сверху перцем и травами.
- Запекать 15-30 минут при 170 градусах. Время зависит от размера овощей.
- Выложить на тарелку, слегка сбрызнуть соком лимона, посолить если нужно, посыпать кунжутом и зеленью.
И еще один рецепт для сытного ужина – теплого салата с макаронами и тушенкой или ветчиной.