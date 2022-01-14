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Тирамису классический от итальянского шеф-повара – простой рецепт с видео

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 января, 10:13
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Сразу же готовьте большую форму – тирамису получится очень много. По вкусу к эспрессо, которое пропитает савоярди, можно добавить алкоголь – ром, коньяк, ликер и даже крепленое вино
Классический рецепт тирамису
Классический рецепт тирамису / Фото: freepik.com

Это у нас с огромным трепетом относятся к тирамису, к его ингредиентам и правильности приготовления. И неудивительно, тирамису есть за что любить.

В Италии – это больше дань традиции ну и способ привлечь туристов в местные кофейни.

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Сегодня тирамису можно легко сделать в домашних условиях. И маскарпоне, и савоярди в магазинах продаются.

Эксперты советуют быть осторожными с сыром маскарпоне и сливками в процессе взбивания. Из-за высокой жирности их можно легко "перевзбить".

Подробней процесс взбивания показан в видео ниже.

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Тирамису классический по рецепту итальянского шеф-повара

Ингредиенты:

  • 5 яиц;
  • 125 г сахара;
  • 250 г маскарпоне;
  • 320 г жирных сливок;
  • эспрессо;
  • ром, коньяк – по вкусу;
  • несладкий какао-порошок для украшения;
  • печенье савоярди (пачка).

Если любите вкус миндаля, то стоит попробовать приготовить еще один итальянский десерт – пирог сбризолону.

Как приготовить:

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  1. Яйца разбить в чашу миксера, добавить сахар и взбить до пышного состояния.
  2. Соединить холодные сливки и маскарпоне. Сначала взбивать на самой маленькой скорости. Потом скорость миксера увеличить до средней и взбивать до пышного состояния.
  3. Добавить к взбитым яйца маскарпоне со сливками, перемешать с помощью лопатки.
  4. К остывшему эспрессо (по желанию) добавить алкоголь. Опустить савоярди на несколько секунд в кофе и выложить на дно формы. Далее – слой крема. Чередую слои, сформировать тирамису.
  5. Отправить десерт в холодильник.
  6. Перед подачей щедро посыпать несладким какао-порошком.

Все детали процесса приготовления классического тирамису – смотрите в видео.

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Ирина Маслова
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