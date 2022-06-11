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Тирамису с клубникой – как приготовить один из главных десертов лета

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 июня, 08:30
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Количество ягоды регулируйте по своему вкусу, она нарезается слайсами. Вместо кофе с амаретто можно использовать клубничной сок
Тирамису с клубникой
Тирамису с клубникой / Фото: freepik.com

Конечно, этот десерт – нарушение всех канонов. Классический тирамису не предусматривает клубнику. Но она будет оттенят нежный крем, и подарит невероятный цвет на срезе.

Яичная масса с сахаром готовится отдельно, потом очень аккуратно вмешивается в маскарпоне.

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Украинский фудблогер sweetcandy.sue предлагает попробовать заменить кофе на клубничный сок. Перед тем, как попробовать десерт, дайте ему настояться в холодильнике.

Тирамису с клубникой

Тирамису с клубникой
Тирамису с клубникой

Ингредиенты:

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  • 24 шт. печенья савоярди;
  • 200 г крепкого кофе;
  • 10 г амаретто (опционно);
  • 250 г маскарпоне;
  • 85 г сахара;
  • 25 г воды;
  • 2 яичных желтка;
  • клубника, нарезанная слайсами;
  • какао или тертый шоколад для присыпки;
  • 65 г сливок 33%.

Как приготовить:

  1. В сотейнике смешать 60 г сахара и воду. Нагревать на среднем огне. Когда сироп начнет слегка кипеть, взбить желтки с 25 г сахара до его растворения.
  2. Когда сироп закипит, влить его тонкой струйкой во взбитые желтки, продолжая взбивать несколько минут. Дать остыть.
  3. Аккуратно подмешать лопаткой маскарпоне к яичной массе, затем немного взбить миксером на низкой скорости, чтобы разбить комочки.
  4. Отдельно взбить холодные сливки в пышную массу и подмешать к крему из маскарпоне. Накрыть пленкой, убрать в холодильник.
  5. Савоярди окунуть в кофе и выложить слоем. Затем – крем, слайсы клубники, снова – печенье и крем.
  6. Убрать в холодильник на ночь. Перед подачей посыпать какао.

Обязательно попробуйте тосты, как тирамису. Они могут стать отличным завтраком.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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