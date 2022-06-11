Тирамису с клубникой – как приготовить один из главных десертов лета

Конечно, этот десерт – нарушение всех канонов. Классический тирамису не предусматривает клубнику. Но она будет оттенят нежный крем, и подарит невероятный цвет на срезе.
Яичная масса с сахаром готовится отдельно, потом очень аккуратно вмешивается в маскарпоне.
Украинский фудблогер sweetcandy.sue предлагает попробовать заменить кофе на клубничный сок. Перед тем, как попробовать десерт, дайте ему настояться в холодильнике.
Тирамису с клубникой
Ингредиенты:
- 24 шт. печенья савоярди;
- 200 г крепкого кофе;
- 10 г амаретто (опционно);
- 250 г маскарпоне;
- 85 г сахара;
- 25 г воды;
- 2 яичных желтка;
- клубника, нарезанная слайсами;
- какао или тертый шоколад для присыпки;
- 65 г сливок 33%.
Как приготовить:
- В сотейнике смешать 60 г сахара и воду. Нагревать на среднем огне. Когда сироп начнет слегка кипеть, взбить желтки с 25 г сахара до его растворения.
- Когда сироп закипит, влить его тонкой струйкой во взбитые желтки, продолжая взбивать несколько минут. Дать остыть.
- Аккуратно подмешать лопаткой маскарпоне к яичной массе, затем немного взбить миксером на низкой скорости, чтобы разбить комочки.
- Отдельно взбить холодные сливки в пышную массу и подмешать к крему из маскарпоне. Накрыть пленкой, убрать в холодильник.
- Савоярди окунуть в кофе и выложить слоем. Затем – крем, слайсы клубники, снова – печенье и крем.
- Убрать в холодильник на ночь. Перед подачей посыпать какао.
Обязательно попробуйте тосты, как тирамису. Они могут стать отличным завтраком.