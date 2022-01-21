Тирольские клецки – удачный рецепт, когда пора использовать черствый хлеб

Зачем выбрасывать черствый хлеб, когда ему есть масса применений. Это может быть очень достойная шарлотка с соусом или вот эти тирольские клецки.
Мало того, что вы вкусно используете вчерашний хлеб, так еще и утилизируете заветренную колбасу или ветчину. То есть рецепт этот очень даже бюджетный.
На австрийском сайте Іchkoche.at рекомендуют отварить пробную клецку. Если она недостаточно плотная, не держит форму, то нужно добавить муки.
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И еще. Как гласит австрийская народная мудрость – первые клецки едят в супе, вторые с квашенной капустой, а третьи с салатом.
Тирольские хлебные клецки
Ингредиенты:
- 350 г хлебных кубиков;
- 200 мл молока;
- 4 яйца;
- по 100 г бекона, копченой колбасы;
- 20 г сливочного масла;
- 1 луковица (маленькая, мелко нарезанная);
- 1 ч. л. петрушки (мелко нарезанная);
- соль, мускатный орех;
- 80 г муки;
- зеленый лук (мелко нарезанный).
Еще один интересный рецепт австрийской кухни – циллертальских крапфен, похожих на чебуреки, – найдете здесь.
Как приготовить:
- Смешать кубики хлеба с молоком и яйцами и дать постоять 20-30 минут.
- Бекон, нарезанный мелкими кубиками, и колбасу обжарить в топленом масле вместе с луком и петрушкой, приправить солью и мускатным орехом.
- Добавить муку и замесить в плотную, но не слишком влажную массу. Влажными руками сформировать клецки.
- Одну из них в качестве пробы отварить в подсоленной воде около 15 минут. Если клецки слишком мягкие. добавить муку. Подавать тирольские клецки, украсив их зеленым луком.