Тирольские клецки – удачный рецепт, когда пора использовать черствый хлеб

И если залежалась копченая колбаса, она тоже пойдет в эти клецки. Перед тем, как она это сделает, обжарьте ее с луком. Подаются с супом, к квашенной капусте или салату

Тирольские хлебные клецки / Фото: www.herdmitherz.de

Зачем выбрасывать черствый хлеб, когда ему есть масса применений. Это может быть очень достойная шарлотка с соусом или вот эти тирольские клецки.

Мало того, что вы вкусно используете вчерашний хлеб, так еще и утилизируете заветренную колбасу или ветчину. То есть рецепт этот очень даже бюджетный.

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На австрийском сайте Іchkoche.at рекомендуют отварить пробную клецку. Если она недостаточно плотная, не держит форму, то нужно добавить муки.

И еще. Как гласит австрийская народная мудрость – первые клецки едят в супе, вторые с квашенной капустой, а третьи с салатом.

Тирольские хлебные клецки

Тирольские хлебные клецки / Фото: www.ichkoche.at

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Ингредиенты:

350 г хлебных кубиков;

200 мл молока;

4 яйца;

по 100 г бекона, копченой колбасы;

20 г сливочного масла;

1 луковица (маленькая, мелко нарезанная);

1 ч. л. петрушки (мелко нарезанная);

соль, мускатный орех;

80 г муки;

зеленый лук (мелко нарезанный).

Еще один интересный рецепт австрийской кухни – циллертальских крапфен, похожих на чебуреки, – найдете здесь.

Как приготовить:

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