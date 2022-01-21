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СЕГОДНЯ Еда

Тирольские клецки – удачный рецепт, когда пора использовать черствый хлеб

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 января, 12:30
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И если залежалась копченая колбаса, она тоже пойдет в эти клецки. Перед тем, как она это сделает, обжарьте ее с луком. Подаются с супом, к квашенной капусте или салату
Тирольские хлебные клецки
Тирольские хлебные клецки / Фото: www.herdmitherz.de

Зачем выбрасывать черствый хлеб, когда ему есть масса применений. Это может быть очень достойная шарлотка с соусом или вот эти тирольские клецки.

Мало того, что вы вкусно используете вчерашний хлеб, так еще и утилизируете заветренную колбасу или ветчину. То есть рецепт этот очень даже бюджетный.

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На австрийском сайте Іchkoche.at рекомендуют отварить пробную клецку. Если она недостаточно плотная, не держит форму, то нужно добавить муки.

И еще. Как гласит австрийская народная мудрость – первые клецки едят в супе, вторые с квашенной капустой, а третьи с салатом.

Тирольские хлебные клецки

Тирольские хлебные клецки
Тирольские хлебные клецки / Фото: www.ichkoche.at

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Ингредиенты:

  • 350 г хлебных кубиков;
  • 200 мл молока;
  • 4 яйца;
  • по 100 г бекона, копченой колбасы;
  • 20 г сливочного масла;
  • 1 луковица (маленькая, мелко нарезанная);
  • 1 ч. л. петрушки (мелко нарезанная);
  • соль, мускатный орех;
  • 80 г муки;
  • зеленый лук (мелко нарезанный).

Еще один интересный рецепт австрийской кухни – циллертальских крапфен, похожих на чебуреки, – найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Смешать кубики хлеба с молоком и яйцами и дать постоять 20-30 минут.
  2. Бекон, нарезанный мелкими кубиками, и колбасу обжарить в топленом масле вместе с луком и петрушкой, приправить солью и мускатным орехом.
  3. Добавить муку и замесить в плотную, но не слишком влажную массу. Влажными руками сформировать клецки.
  4. Одну из них в качестве пробы отварить в подсоленной воде около 15 минут. Если клецки слишком мягкие. добавить муку. Подавать тирольские клецки, украсив их зеленым луком.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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