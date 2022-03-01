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Тонкий и хрустящий домашний лаваш – простой рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 марта, 10:39
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Мука для лаваша может быть любая, какая есть в доме. Сушеные травы и любые другие специи добавляйте по вкусу
Домашний лаваш
Домашний лаваш / Фото: Depositphotos

Потом этот лаваш можно использовать в приготовлении сытного завтрака ли подавать к первым блюдам.

Для этого рецепта тесто должно постоять в тепле около одного часа. Постарайтесь очень тонко раскатать тесто и жарить его на хорошо разогретой сухой сковороде.

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Готовый лаваш нужно положить в контейнер и накрыть крышкой – так он пропарится.

Рецепты со страницы украинского фудблогера pastrycourse_kiev.

Домашний лаваш

/ Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

  • 150 г воды;
  • 8 г (несколько щепоток) соли;
  • 300 г муки.

Как сделать быстрый хачапури из лаваша – читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Все ингредиенты смешать и замесить тугое тесто. Масса будет рыхлой. Оставить на 15 минут.
  2. Еще раз хорошо вымесить и оставить на один час. Разделить тесто на части. Очень тонко раскатать.
  3. Печь на сухой сковороде очень быстро, до появления коричневых пятнышек. Важно не пересушить.
  4. Лаваш убрать в контейнер и накрыть крышкой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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